Rusia își adaptează apărarea împotriva atacurilor cu drone ucrainene prin bruiaj Starlink și camuflarea transporturilor militare

Potrivit unor comandanți și piloți de drone ucraineni citați de Reuters, Moscova încearcă să reducă impactul campaniei de lovituri asupra infrastructurii logistice și militare din teritoriile ocupate.

Dronele ucrainene de tip „mid-strike”, capabile să lovească ținte aflate la zeci de kilometri în spatele liniei frontului, au devenit unul dintre cele mai importante instrumente utilizate de Kiev în războiul din Ucraina. Acestea sunt controlate în mare parte prin intermediul rețelei de internet prin satelit Starlink, operată de compania SpaceX.

Rusia își adaptează apărarea împotriva atacurilor cu drone ucrainene prin sisteme de bruiaj

Potrivit sursei citate, armata rusă a instalat în apropierea unor localități și obiective militare sisteme electronice capabile să interfereze cu conexiunile Starlink utilizate pentru pilotarea dronelor ucrainene.

Serhii Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, susține că Rusia folosește un sistem de război electronic denumit „Volna Kupol Garant”, care poate perturba semnalul Starlink pe o suprafață de aproximativ 20 de kilometri pătrați. Oficialul afirmă că până în prezent au fost identificate aproximativ zece astfel de instalații.

La rândul lor, forțele ucrainene încearcă să neutralizeze aceste sisteme imediat după localizarea lor. Comandanții Regimentului 422 de Sisteme Fără Pilot au declarat că au participat deja la distrugerea a două instalații de bruiaj, una dintre acestea fiind lovită la doar câteva ore după identificare.

Potrivit militarilor ucraineni, după eliminarea unui astfel de sistem, dronele echipate cu Starlink și-au reluat misiunile fără probleme de comunicație.

Camuflarea logisticii

Pe lângă războiul electronic, Rusia și-a modificat și modul de transport al combustibilului și muniției către front.

Comandanții ucraineni afirmă că au identificat cisterne vopsite pentru a semăna cu autospeciale pentru apă sau chiar cu camioane de lapte, deși acestea transportau benzină și motorină destinate armatei ruse.

În plus, convoaiele sunt mai mici și sunt escortate de camionete dotate cu mitraliere, circulă pe drumuri secundare pentru a evita supravegherea aeriană și utilizează frecvent vehicule civile pentru transportul proviziilor.

Potrivit serviciilor de informații militare ucrainene, armata rusă folosește inclusiv autoturisme civile, ATV-uri și motociclete pentru transportul combustibilului, muniției și alimentelor către pozițiile de pe front. De asemenea, depozitele sunt ascunse în clădiri abandonate, adăposturi camuflate sau construcții agricole, iar unele stații civile de alimentare sunt utilizate pentru stocarea combustibilului militar.

Ofensiva continuă

Experții militari consideră că atacurile cu drone asupra logisticii ruse reprezintă una dintre cele mai importante evoluții ale conflictului din acest an. Rob Lee, cercetător în cadrul Foreign Policy Research Institute din Statele Unite, apreciază că aceste lovituri au afectat semnificativ capacitatea de aprovizionare a armatei ruse.

Cu toate acestea, specialistul avertizează că extinderea producției sistemelor de bruiaj ar putea reduce eficiența campaniei ucrainene în perioada următoare.

În timpul unei misiuni observate de Reuters în regiunea Zaporojie, o dronă ucraineană destinată lovirii unei cisterne cu combustibil și-a ratat ținta, iar drona de supraveghere care monitoriza operațiunea a fost doborâtă de un sistem antiaerian rusesc Tor. Militarii ucraineni au transmis însă că au identificat poziția sistemului, acesta urmând să fie vizat într-o operațiune viitoare.

Conflictul din Ucraina continuă astfel să evolueze într-o confruntare tehnologică, în care dronele, sistemele de război electronic și adaptarea tacticilor logistice joacă un rol tot mai important pe câmpul de luptă.