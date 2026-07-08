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Rachel Reeves aprobă declanșarea alegerilor parțiale cerute de Farage, dar îl ironizează: Dacă vrea să-și petreacă vara certându-se cu un tomberon, nu-l voi opri

Cancelarul britanic Rachel Reeves a declarat că nu îl va împiedica pe Nigel Farage „să-și petreacă vara certându-se cu un tomberon”.
Rachel Reeves aprobă declanșarea alegerilor parțiale cerute de Farage, dar îl ironizează: Dacă vrea să-și petreacă vara certându-se cu un tomberon, nu-l voi opri
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
08 iul. 2026, 17:03, Știri externe
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Afirmația vine în contextul în care ea este persoana care acordă oficial deputaților permisiunea de a demisiona din Camera Comunelor, declanșând astfel organizarea unei alegeri parțiale, scrie Sky News.

Într-o postare pe platforma X, Rachel Reeves a scris:

„Voi accepta solicitarea lui Nigel Farage de a fi numit Steward și Bailiff al Manor of Northstead. Este o farsă și o diversiune disperată, iar oamenii din Clacton merită mai mult. Dar dacă vrea să-și petreacă vara certându-se cu un tomberon, nu îl voi opri.”

Cum are loc o alegere parțială?

Mai întâi, Nigel Farage trebuie să părăsească oficial Camera Comunelor pentru ca locul său de deputat să devină vacant.

Acest lucru se realizează prin numirea sa în funcția ceremonială de Crown Steward and Bailiff of the Manor of Northstead, un post vechi și simbolic care, potrivit tradiției constituționale britanice, îl descalifică automat din calitatea de deputat.

Deputatul Reform UK, Lee Anderson, a declarat că Farage i-a trimis cancelarului Rachel Reeves o cerere oficială pentru a fi numit în această funcție, iar aceasta a confirmat că o va aproba.

După ce locul devine vacant, în Parlament trebuie depusă o moțiune numită writ (n.r. ordin pentru organizarea alegerilor). După emiterea acesteia, alegerea parțială trebuie organizată în termen de 21 până la 27 de zile lucrătoare.

Conform tradiției, alegerile din Regatul Unit au loc, de regulă, într-o zi de joi. Dacă ordinul ar fi emis mâine, alegerile parțiale ar avea loc fie pe 13 august, fie pe 20 august.

Candidatul care câștigă devine imediat deputatul ales pentru circumscripția Clacton, odată cu anunțarea rezultatului. Totuși, acesta nu își va putea ocupa oficial locul în Camera Comunelor până la 1 septembrie, când deputații revin din vacanța parlamentară de vară.

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