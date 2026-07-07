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Marea Britanie. Nigel Farage demisionează din funcția de deputat, dar anunță că va cere votanților din Clacton să-l realeagă

Liderul partidului Reform UK din Marea Britanie, Nigel Farage, a anunțat marți că demisionează din funcția de deputat al circumscripției Clacton. În aceste condiții, vor avea loc alegeri parțiale. Farage a anunțat că intenționează să-și continue mandatul, solicitând votanților din circumscripția sa să-l realeagă.
Marea Britanie. Nigel Farage demisionează din funcția de deputat, dar anunță că va cere votanților din Clacton să-l realeagă
Nigel Farage. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
07 iul. 2026, 17:09, Știri externe
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Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a anunțat marți, într-o declarație de presă, că demisionează din funcția de deputat al circumscripției Clacton, declanșând astfel alegeri parțiale.

În mesajul său, Farage a confirmat că va candida la viitoarele alegeri, întrucât intenționează să-și continue mandatul și vrea să le solicite votanților din circumscripția sa să-l realeagă.

„Am decis că locuitorii din Clacton ar trebui să fie cei care să-mi judece acțiunile. Și de aceea îmi voi depune candidatura pentru aceste alegeri parțiale. Voi lupta pentru a câștiga. Voi lupta pentru a continua revoluția politică pe care partidul Reform a inițiat-o”, a spus Farage, notează Sky News.

Cu ce anchete se confruntă Farage

Potrivit BBC, anunțul său vine în contextul în care el se confruntă cu o a doua anchetă a comisiei de etică a Parlamentului, în urma unor informații potrivit cărora nu ar fi declarat beneficii în natură primite de la infractorul condamnat George Cottrell în anul anterior câștigării mandatului său la Clacton în alegerile generale din 2024.

În plus, el se confruntă și cu o altă anchetă în care este acuzat că nu ar fi declarat un cadou în valoare de 5 milioane de lire sterline primit de la Christopher Harborne, înainte de a fi ales deputat.

În ambele cazuri, el insistă că nu a încălcat nicio regulă și că nu a făcut nimic greșit.

„Repet, nu am făcut nimic greșit”, a mai spus Farage în discursul său.

Cine este Nigel Farage

Nigel Farage, unul dintre principalii inițiatori ai Brexitului, este de mult timp una dintre vocile de frunte ale mișcării populiste de extremă dreapta din Marea Britanie. Partidul său, Reform UK, a avut succes la alegerile locale recente.

Conform unor sondaje, Reform UK este acum cel mai popular partid din Regatul Unit.

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