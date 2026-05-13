Nigel Farage, cel mai popular lider politic din UK, este anchetat pentru un cadou de 5 milioane de lire sterline. Cine i l-a oferit

După cum a relatat The Guardian , banii au fost primiți cu puțin timp înainte ca Nigel Farage să candideze la alegeri și apoi să intre în parlament.

Conform regulilor actuale, toate cadourile și donațiile primite în termen de 12 luni de la intrarea în Parlament trebuie declarate dacă pot fi considerate a fi motivate politic. Farage a declarat deja că respectivul cadou nu a fost motivat politic și a fost destinat ca să plătească pentru securitatea sa personală.

Partidul Conservator a depus o plângere la comisie. Serviciul său de presă a menționat că suma în cauză este „o sumă pe care majoritatea oamenilor nu o vor câștiga niciodată într-o viață”, iar Farage trebuie să explice „cum a obținut-o, de ce a obținut-o și de ce nu a raportat-o”.

Dacă Daniel Greenberg ajunge la concluzia că Nigel Farage a comis încălcări grave ale eticii, acesta ar putea fi suspendat din Camera Comunelor.

Conform unor sondaje , Reform UK este acum cel mai popular partid din Regatul Unit.