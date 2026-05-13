Prima pagină » Știrile zilei » Nigel Farage, cel mai popular lider politic din UK, este anchetat pentru un cadou de 5 milioane de lire sterline. Cine i l-a oferit

Nigel Farage, cel mai popular lider politic din UK, este anchetat pentru un cadou de 5 milioane de lire sterline. Cine i l-a oferit

Daniel Greenberg, șeful comisiei parlamentare pentru standarde din Camera Comunelor britanice, a lansat o anchetă asupra lui Nigel Farage, liderul partidului de dreapta Reform UK, potrivit The Guardian și BBC . Ancheta este legată de presupusa ascundere a unui cadou de 5 milioane de lire sterline (6,8 milioane de dolari) din partea miliardarului crypto Christopher Harborne în 2024.
Nigel Farage, cel mai popular lider politic din UK, este anchetat pentru un cadou de 5 milioane de lire sterline. Cine i l-a oferit
Sorina Matei
13 mai 2026, 20:46, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

După cum a relatat The Guardian , banii au fost primiți cu puțin timp înainte ca Nigel Farage să candideze la alegeri și apoi să intre în parlament.

Conform regulilor actuale, toate cadourile și donațiile primite în termen de 12 luni de la intrarea în Parlament trebuie declarate dacă pot fi considerate a fi motivate politic. Farage a declarat deja că respectivul cadou nu a fost motivat politic și a fost destinat ca să plătească pentru securitatea sa personală.

Partidul Conservator a depus o plângere la comisie. Serviciul său de presă a menționat că suma în cauză este „o sumă pe care majoritatea oamenilor nu o vor câștiga niciodată într-o viață”, iar  Farage trebuie să explice „cum a obținut-o, de ce a obținut-o și de ce nu a raportat-o”.

Dacă Daniel Greenberg ajunge la concluzia că Nigel Farage a comis încălcări grave ale eticii, acesta ar putea fi suspendat din Camera Comunelor.

Conform unor sondaje , Reform UK este acum cel mai popular partid din Regatul Unit.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Gândul vă prezintă imagini exclusive cu vedetele de la Cannes, realizate de cineastul Cristian Radu Nema, singurul fotograf român acreditat pe covorul roșu
Gandul
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
„E un miracol că l-au găsit viu!” Analiza cruntă a medicului pediatru în cazul băiețelului din Sibiu. Mai mult de 24 de ore nu rezista
Libertatea
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
CSID
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor