Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul Braziliei la UE, surprins de interdicția privind importurile de carne

Ambasadorul Braziliei la UE, surprins de interdicția privind importurile de carne

Ambasadorul Braziliei la UE, Pedro Miguel da Costa e Silva s-a declarat surprins de decizia UE de a interzice a interzice importurile de carne din Brazilia începând din septembrie. Acesta a precizat că Brazilia a purtat discuții alături de Comisia Europeană pentru a anula această măsură.
Ambasadorul Braziliei la UE, surprins de interdicția privind importurile de carne
Sursă foto: Agência Senado Federal
Daiana Rob
13 mai 2026, 20:41, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Reamintim că, marți, un comitet format din experți ai UE au decis unanim ca Brazilia să fie exclusă de pe lista țărilor Mercosur ce respectă restricțiile uniunii privind utilizarea antimicrobienelor la animale, adică medicamentele pentru tratarea infecțiilor, micozelor sau deparazitările animalelor.

„Decizia ne-a luat, ieri, prin surprindere”, a declarat pentru Euronews Ambasadorul Braziliei la UE.

Acesta a precizat că Brazilia a inițiat un dialog tehnic alături de Comisie pentru a obține retragerea țării de pe listă.

Oficialul brazilian s-a întâlnit cu Direcția Generală Sănătate a Comisiei Europene pentru a „obține explicații” cu privire la această decizie.

Reamintim că interdicția privind importurile din Brazilia, impusă de UE, va viza produsele din carne destinate consumului uman, precum carnea de vită, de pasăre, ouăle, fructe de mare, pește, dar și miere. Interdicția va intra în vigoare începând din 3 septembrie.

Reamintim că acordul UE – Mercosur a fost aplicat provizoriu din 1 mai, facilitând importurile de produse agroalimentare din America Latină, cu respectarea normelor europene.

Cu toate acestea, potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Brazilia va putea reintra din nou pe lista țărilor din acord, odată ce va îmbunătății standardele sanitare și fitosanitare, pentru siguranța consumatorilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Gândul vă prezintă imagini exclusive cu vedetele de la Cannes, realizate de cineastul Cristian Radu Nema, singurul fotograf român acreditat pe covorul roșu
Gandul
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
„E un miracol că l-au găsit viu!” Analiza cruntă a medicului pediatru în cazul băiețelului din Sibiu. Mai mult de 24 de ore nu rezista
Libertatea
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
CSID
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor