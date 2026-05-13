Ambasadorul Braziliei la UE, surprins de interdicția privind importurile de carne

Reamintim că, marți, un comitet format din experți ai UE au decis unanim ca Brazilia să fie exclusă de pe lista țărilor Mercosur ce respectă restricțiile uniunii privind utilizarea antimicrobienelor la animale, adică medicamentele pentru tratarea infecțiilor, micozelor sau deparazitările animalelor.

„Decizia ne-a luat, ieri, prin surprindere”, a declarat pentru Euronews Ambasadorul Braziliei la UE.

Acesta a precizat că Brazilia a inițiat un dialog tehnic alături de Comisie pentru a obține retragerea țării de pe listă.

Oficialul brazilian s-a întâlnit cu Direcția Generală Sănătate a Comisiei Europene pentru a „obține explicații” cu privire la această decizie.

Reamintim că interdicția privind importurile din Brazilia, impusă de UE, va viza produsele din carne destinate consumului uman, precum carnea de vită, de pasăre, ouăle, fructe de mare, pește, dar și miere. Interdicția va intra în vigoare începând din 3 septembrie.

Reamintim că acordul UE – Mercosur a fost aplicat provizoriu din 1 mai, facilitând importurile de produse agroalimentare din America Latină, cu respectarea normelor europene.

Cu toate acestea, potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Brazilia va putea reintra din nou pe lista țărilor din acord, odată ce va îmbunătății standardele sanitare și fitosanitare, pentru siguranța consumatorilor.