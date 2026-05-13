Importurile UE de GNL rusesc au ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul războiului din Ucraina

Livrările de gaz rusesc către UE prin conducte au fost în mare parte oprite după izbucnirea războiului din Ucraina, iar Bruxelles-ul s-a angajat să elimine complet importurile de petrol și gaze din Rusia până la sfârșitul anului 2027, relatează The Moscow Times.

Cu toate acestea, mai multe state membre ale UE, inclusiv Belgia, Franța și Spania, continuă să cumpere GNL rusesc transportat pe cale maritimă.

Potrivit raportului IEEFA, UE a importat 6,9 miliarde de metri cubi de gaz rusesc în primele trei luni ale anului, cu 16% mai mult față de primul trimestru al anului trecut și cel mai mare volum din 2022 până în prezent.

IEEFA a declarat pentru AFP că importurile au continuat să crească în aprilie, cu un avans de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rusia își menține astfel poziția de al doilea cel mai mare furnizor de GNL al UE, cu aproximativ 14% din piață.

Creșterea importurilor de gaz rusesc vine în contextul în care guvernele europene încearcă să își asigure aprovizionarea cu energie pe fondul închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează în mod normal aproximativ o cincime din petrolul și gazele la nivel mondial.

Pentru a compensa reducerea livrărilor de gaz rusesc prin conducte, statele UE s-au orientat puternic către Statele Unite, importurile de GNL american crescând de peste trei ori între 2021 și 2025.

Analiștii institutului estimează că Statele Unite vor deveni în acest an principalul furnizor de gaze al UE și ar putea ajunge să acopere 80% din toate importurile europene de GNL până în 2028, deși gazul american este cea mai scumpă opțiune pentru cumpărătorii europeni.