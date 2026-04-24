Cota de popularitate a lui Vladimir Putin a atins cel mai scăzut nivel de la începutul Războiului din Ucraina

Popularitatea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin a scăzut pentru a șaptea săptămână consecutiv, atingând cel mai redus nivel de la începutul Războiului din Ucraina, pe fondul unei economii în scădere și a unei cenzuri tot mai agresive.
Radu Mocanu
24 apr. 2026, 16:23, Știri externe

Rata de aprobarea a președintelui Putin a atins un procent de 65.6%, marcând o scădere de la 73.3% în luna martie a anului curent. De asemenea, încrederea în liderul rus a scăzut la 71% de la 77% în luna martie, arată datele centrului de sondare de stat, VTsIOM, citate de Reuters

Nemulțumire populației ruse ar putea să fie generate de economia care se află în declin, înregistrând contracții în primele două luni din 2026, dar și din cauza restricțiile asupra internetului mobil, aplicațiilor de mesagerie și serviciilor VPN. 

Vladimir Putin a justificat întreruperile de internet prin necesitatea unor măsuri de securitate, în contextul Războiului din Ucraina. Cu toate aceste, președintele a cerut autorităților responsabile menținerea unor servicii esențiale în domeniul digital. 

Aflat la conducerea Rusiei din 1999, fie în funcția de președinte, fie ca prim-ministru, Putin ar putea deveni cel mai longeviv lider rus din perioada modernă, depășindu-l pe Iosif Stalin, dacă își finalizează mandatul. 

În ceea ce privește alți lideri politici, nivelul de încredere în premierul Mihail Mișustin este la 53.8%, în timp ce fostul președinte Dmitri Medvedev se află la 36.8%, iar liderul comunist Ghenadi Ziuganov a ajuns la 32.7%. 

