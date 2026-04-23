Prima pagină » Știri externe » Prințul Harry îl pune la punct pe Putin: „Opriți războiul!”

Prințul Harry a venit joi la Kiev, într-o vizită neanunțată. De aici, a lansat apeluri directe, fără drept de apel, către marii lideri ai lumii. Lui Putin i-a cerut direct să oprească războiul, iar lui Trump să fie mai activ în găsirea unei soluții de pace.
Sursa: Hepta
Luiza Moldovan
23 apr. 2026, 16:54, Știri externe

Prințul Harry a ajuns joi la Kiev într-o vizită neanunțată, la doar o săptămână după un atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei.

În cadrul unui forum de securitate, acesta a rostit un discurs neobișnuit de ferm pentru un membru al familiei regale britanice.

„Președinte Putin, nicio națiune nu are de câștigat din pierderile de vieți pe care le vedem.

Există încă un moment – acum – pentru a opri acest război”, a declarat Harry, cerând încetarea conflictului și prevenirea unor noi suferințe atât pentru ucraineni, cât și pentru ruși.

În mod tradițional, familia regală britanică evită pozițiile politice explicite, însă Harry – aflat la a treia vizită în Ucraina de la începutul războiului – a adoptat un ton mult mai direct decât alți membri ai familiei, inclusiv Charles III, care și-au exprimat până acum doar sprijinul general pentru Ucraina.

Apel către SUA pentru „leadership”

Prințul a cerut și implicarea mai activă a Statelor Unite în încheierea conflictului: „Acesta este un moment pentru leadership american, pentru ca America să arate că își respectă angajamentele internaționale”, a spus el.

Harry a subliniat că Europa a oferit deja un sprijin consistent Ucrainei și a cerut acțiuni mai rapide și coordonate la nivel global.

Vizită cu componentă umanitară și militară

Fost militar, veteran al războiului din Afganistan, prințul a elogiat rezistența ucrainenilor și capacitatea armatei, inclusiv utilizarea tehnologiilor moderne precum dronele.

În cadrul vizitei de două zile, Harry urmează să viziteze organizația HALO Trust, susținută în trecut de Diana, Princess of Wales, mama sa, precum și să se întâlnească cu veterani ucraineni implicați în Invictus Games Foundation, organizație pe care a fondat-o.

„Sunt aici ca un soldat care înțelege serviciul, ca un umanitar care a văzut costul războiului și ca un prieten al Ucrainei”, a declarat Harry, avertizând că lumea nu trebuie să se obișnuiască cu acest conflict.

Vizita și declarațiile sale vin într-un moment de intensificare a tensiunilor și marchează una dintre cele mai directe intervenții publice ale unui membru al familiei regale britanice pe tema războiului din Ucraina.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Uniunea ipocriziei! USR își face imagine pe spinarea pacienților. Susține că a corectat o nedreptate, numai că nedreptatea aparține Guvernului Bolojan, din care face parte
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Prima imagine cu bombardierul nuclear B-21 Raider în zbor. „Arma viitorului” menită să asigure supremația SUA în fața Chinei
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor