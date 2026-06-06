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Bănescu, reacție tăioasă după „salutările șerpești” ale lui Putin către ortodocșii români: „Elucubrații antieuropene ortodoxist-suveraniste”

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru al Consiliului Național al Audiovizualului, a reacționat dur și ironic după ce Vladimir Putin a transmis salutări „poporului ortodox român”, prin intermediul Dianei Șoșoacă, prezentă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.
Bănescu, reacție tăioasă după
Gabriel Negreanu
06 iun. 2026, 14:22, Știrile zilei
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Într-o postare publicată pe Facebook, Bănescu critică folosirea discursului religios și ortodox în apropierea unor poziționări politice suveraniste, antieuropene și favorabile Rusiei. Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei îl descrie pe Vladimir Putin, în registru sarcastic, drept „mare ctitor la muntele Athos”, loc simbolic al spiritualității ortodoxe, sugerând că imaginea liderului de la Kremlin este împinsă artificial într-o zonă de prestigiu religios.

„Putin, «mare ctitor la muntele Athos», de unde izvorăsc nu doar ape duhovnicești, ci și (e)fluvii de elucubrații antieuropene ortodoxist-suveranist-românești, transmite șerpește calde salutări poporului ortodox român”, a scris Vasile Bănescu.

Reacția vine după ce Diana Șoșoacă, europarlamentar și lider al partidului S.O.S. România, s-a adresat direct lui Vladimir Putin la forumul de la Sankt Petersburg, susținând că românii „nu îl urăsc” și că România ar fi „condusă de Bruxelles” și „nu are președinte”. Intervenția sa a stârnit râsul lui Putin, care a evitat să comenteze direct politica internă din România, dar a transmis salutări ortodocșilor români.

Vasile Bănescu sugerează că salutul lui Putin nu este unul inocent, ci face parte dintr-un tip de comunicare politică în care ortodoxia este folosită ca instrument de influență, seducție ideologică și legitimare morală. De aici și formularea sa potrivit căreia liderul rus „transmite șerpește” salutări către „poporul ortodox român”.

Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei ironizează și atitudinea Dianei Șoșoacă, pe care o prezintă drept „cea mai strălucită reprezentantă” a acestui tip de discurs. El scrie că europarlamentara ar fi exemplificat „actuala Ortodoxie românească” printr-o stare mistică de „mysterium tremendum et fascinans” în fața „omului [teodosian] al păcii”, formulare prin care trimite ironic la felul în care anumite personaje publice îl prezintă pe Putin ca pe un apărător al păcii, al credinței și al valorilor tradiționale.

Bînescu critică și lipsa de reacție a Bisericii

Bănescu critică și lipsa de reacție a unor comunicatori ai Bisericii Ortodoxe Românedin România și sugerează că lipsa unei reacții ferme față de asocierea dintre ortodoxie, discurs politic pro-rus și mesaje antieuropene ajunge să funcționeze ca o formă de acceptare tacită.

„Revelația finală, necontrazisă, oficial acceptată de vigilenții comunicatori ai Bisericii care tac elocvent, luminează și cele mai îndepărtate cotloane ale actualului univers ortodoxist românesc”, a mai scris Bănescu.

În finalul mesajului, acesta folosește un citat atribuit discursului de tip mistic și anti-rațional: „Dacă te apuci să înțelegi, intri în minte și s-a terminat. Nu ai ce să înțelegi și nici nu e cazul să înțelegi”. Bănescu îl interpretează ironic drept un posibil „răspuns athonit sau bisericesc autohton”, pe care îl numește „apofatism pur”.

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