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Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Brașov. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

O explozie urmată de un incendiu s-a produs la o fabrică de produse din lemn din Brașov. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Brașov. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Sursă foto: IGSU. Pompieri români în Franța
Maria Nițu
22 iul. 2026, 07:22, Social
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UPDATE Planul roșu a fost dezactivat

În urma verificărilor efectuate la locul intervenției, autoritățile au constatat că nu există victime.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, iar pompierii acționează în continuare pentru localizarea și limitarea propagării flăcărilor.

De asemenea, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Știrea inițială

O explozie urmată de un incendiu s-a produs marți la o fabrică de produse din lemn din municipiul Brașov. Flăcările au izbucnit la nivelul unui transportor de rumeguș și sunt însoțite de degajări mari de fum, potrivit informațiilor transmise de ISU Brașov.

Din cauza gravității incidentului și pentru a gestiona cât mai bine intervenția, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Brașov.

La fața locului au fost mobilizate șase autospeciale de stingere, o autospecială CBRN, două autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje SMURD de prim ajutor, o unitate de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Intervenția este în desfășurare, iar echipele de salvare acționează pentru stingerea incendiului și limitarea efectelor produse de explozie. Autoritățile urmează să comunice noi informații pe măsură ce apar noi precizări.

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