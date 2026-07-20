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Nou atac cibernetic asupra unei instituții publice: site-ul Direcției Fiscale Brașov, scos temporar din funcțiune

Site-ul Direcției Fiscale din cadrul Primăriei Municipiului Brașov este indisponibil după ce serverul care găzduiește platforma a fost ținta unui atac cibernetic cu malware de tip troian.
Nou atac cibernetic asupra unei instituții publice: site-ul Direcției Fiscale Brașov, scos temporar din funcțiune
Sursa foto: Primăria Municipiului Brașov
Oana Antipa
20 iul. 2026, 15:28, Social
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Autoritățile au decis deconectarea temporară a serverului pentru a limita efectele incidentului și pentru a proteja infrastructura informatică, în timp ce specialiștii încearcă să stabilească modul în care s-a produs compromiterea sistemului.

Serverul a fost izolat pentru a limita impactul atacului

Primăria Municipiului Brașov a anunțat că incidentul a avut loc în cursul dimineții, când serverul pe care este găzduit site-ul Direcției Fiscale a fost vizat de un atac informatic cu malware de tip troian.

Ca măsură de siguranță, administratorii sistemului au decis deconectarea temporară a serverului, pentru a preveni extinderea efectelor atacului asupra infrastructurii informatice. În consecință, portalul Direcției Fiscale nu poate fi accesat în prezent de contribuabili.

Reprezentanții administrației locale precizează că măsura este una preventivă și are scopul de a proteja sistemele informatice până la finalizarea verificărilor tehnice.

Specialiștii investighează cauzele incidentului

Potrivit informării publicate de Primăria Brașov, echipele tehnice lucrează pentru identificarea cauzelor atacului și pentru remedierea situației, astfel încât serviciile online să fie repuse în funcțiune în condiții de siguranță.

Autoritățile locale nu au oferit, deocamdată, informații privind originea atacului, autorii acestuia sau eventualele consecințe asupra datelor gestionate de instituție. De asemenea, până în acest moment nu au fost comunicate indicii privind compromiterea bazelor de date ori accesul neautorizat la informații.

Primăria a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce investigația avansează și vor exista noutăți privind reluarea funcționării platformei online.

Un nou semnal de alarmă privind securitatea cibernetică

Incidentul de la Brașov vine în contextul în care instituțiile publice din România se confruntă tot mai frecvent cu tentative și atacuri informatice care vizează blocarea serviciilor digitale sau compromiterea infrastructurilor IT.

În astfel de situații, izolarea rapidă a sistemelor afectate reprezintă una dintre principalele măsuri recomandate pentru limitarea propagării unui malware și pentru protejarea celorlalte componente ale rețelei informatice.

Până la remedierea problemei, contribuabilii care intenționau să utilizeze serviciile online ale Direcției Fiscale Brașov vor trebui să aștepte reluarea funcționării site-ului sau să utilizeze celelalte canale de comunicare puse la dispoziție de instituție, dacă acestea sunt disponibile.

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