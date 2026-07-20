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Când va fi funcțională aplicația ANCPI, afectată de atacul cibernetic

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), anunță, luni, publicul, că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate de atacul cibernetic desfășurat săptămâna trecută.
Când va fi funcțională aplicația ANCPI, afectată de atacul cibernetic
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
20 iul. 2026, 12:34, Social
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Potrivit unui comunicat publicat de ANCPI pe pagina de Facebook, a început procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental, operațiunea fiind coordonată de specialiști STS. Se estimează că acest proces se va încheia în 22 iulie. 

Ulterior, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare necesare, potrivit sursei citate. 

„În funcție de concluziile acestui raport, ANCPI va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea în funcțiune a acestora va fi realizată etapizat, în funcție de prioritățile operaționale”, transmite ANCPI.

ANCPI mai atrage atenția că „informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea sau stadiul actual al investigațiilor”. 

Potrivit sursei citate, în cazul unui incident de securitate cibernetică, „obiectivul principal este protejarea integrității datelor și eliminarea tuturor vulnerabilităților identificate”. În astfel de situații, este necesară „izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate înainte de reluarea activității, pentru a preveni orice risc suplimentar”.

„Specialiștii ANCPI, împreună cu cei ai instituțiilor abilitate, depun toate eforturile pentru finalizarea procesului de remediere și pentru reluarea serviciilor în condiții de siguranță”, transmite ANCPI. 

Reprezentanții agenției vor informa în continuare publicul cu privire la evoluția situației.

Miercurea trecută, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic care a provocat „cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria” agenției, care a dus la blocarea sistemelor informatice, precum aplicația de cadastru și carte funciară, e-Terra, dar și adresele oficiale de mail.

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