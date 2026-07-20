Cum să-ți înregistrezi locuința în sistemul integrat de cadastru și CF? ANCPI explică pașii

„Pentru a beneficia de cadastru gratuit, proprietarii/deținătorii trebuie să se informeze din timp, să urmărească anunțurile primăriei și ale firmei de cadastru, să pregătească documentele referitoare la imobil și să participe la etapa măsurătorilor”, explică ANPCI, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Agenția precizează că înregistrarea a proprietății în sistem este posibilă atunci când procesul de înregistrare sistematică începe în localitatea în care se află imobilul. Acest proces nu se face individual, la cererea fiecărui proprietar, ci atunci când începe înscrierea în masă a imobilelor din localitate sau din sectorul cadastral vizat.

După realizarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare timp de 60 de zile, la sediul primăriei, în alt loc anunțat și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

„În această perioadă, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice datele înscrise și să semnaleze eventualele erori sau neconcordanțe, potrivit procedurilor prevăzute de lege”, transmite ANCPI.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027.