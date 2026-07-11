Întârzieri de 30-60 de minute ale trenurilor pe ruta București – Brașov după ce un cablu de la instalația feroviară a fost secționat

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat sâmbătă seară că circulația trenurilor de călători pe relația București – Ploiești – Brașov se desfășoară cu întârzieri estimate între 30 și 60 de minute. Cauza este un deranjament produs la infrastructura feroviară pe secțiunea Timișu de Sus – Predeal.

Reprezentanții CFR au precizat că deranjamentul a fost generat de secționarea unui cablu aferent instalațiilor feroviare, situație care afectează funcționarea normală a sistemelor utilizate pentru desfășurarea și dirijarea circulației trenurilor.

„Personalul de specialitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. intervine pentru remedierea cablului și pentru restabilirea funcționării instalațiilor în parametri normali.

Până la finalizarea intervenției, circulația feroviară se desfășoară în condiții operative adaptate situației din teren, cu respectarea strictă a măsurilor de siguranță.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. prezintă scuze călătorilor pentru disconfortul creat și îi asigură că echipele tehnice depun toate eforturile necesare pentru remedierea situației și revenirea la circulația normală”. a transmis Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.