Întârzieri uriașe la trenuri, în plină caniculă. Aproape 5 ore întârziere pe ruta Craiova-București, un drum care durează normal 4 ore

Traficul feroviar este afectat, sâmbătă dimineață, de întârzieri mari în Gara de Nord București, în contextul valului de caniculă care lovește România. La ora 08:30, tabela de sosiri și plecări arăta întârzieri importante pentru trenuri din mai multe zone ale țării, inclusiv Craiova, Satu Mare, Arad, Constanța, Brașov și Deva.

Cel mai mare decalaj afișat era la trenul R-E 9900 Craiova – București Nord, programat să ajungă la ora 6:23, dar anunțat cu 260 de minute întârziere, adică 4 ore și 20 de minute. În mod normal, același tren direct face ruta Craiova – București Nord în 4 ore și 13 minute, potrivit mersului trenurilor CFR. Practic, întârzierea afișată este peste durata întregii călătorii.

Întârzieri mari și la plecări

Problemele nu sunt doar la sosiri. Pe tabela de plecări din Gara de Nord, trenul IR 16013 București Nord – Craiova, programat la ora 7:59, apărea cu 100 de minute întârziere. În mod normal, trenul face ruta București Nord – Craiova în 3 ore și 51 de minute, cu sosire programată la 11:50.

Tot la plecări, trenul IRN 14302 spre Constanța apărea cu 90 de minute întârziere, iar un tren spre Brașov avea o întârziere de 50 de minute. La sosiri, întârzieri importante mai apăreau la trenuri din Satu Mare – 150 de minute, Craiova – 120 de minute, Arad – 110 minute și Craiova – 60 de minute.

Explicația CFR: canicula poate duce la restricții de viteză

CFR Călători a transmis, încă de vineri, că temperaturile extreme pot afecta circulația feroviară și pot provoca întârzieri. Compania explică faptul că restricțiile de viteză sunt impuse de CFR SA, administratorul infrastructurii, pentru protejarea căii ferate și pentru siguranța traficului, iar aceste măsuri pot prelungi durata de parcurs a trenurilor.

CFR mai arată că, la temperaturi exterioare de peste 35 de grade la umbră, echivalentul unor valori mult mai mari în zonele expuse direct la soare, inclusiv în apropierea trenurilor, instalațiile de climatizare pot funcționa cu eficiență redusă sau pot intra în regim de ventilație pentru protejarea echipamentelor.

România, sub val de căldură

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în perioada 26 iunie, ora 10:00 – 30 iunie, ora 21:00, pentru val de căldură, caniculă și disconfort termic. ANM anunță că temperaturile maxime vor ajunge, în general, între 32 și 40 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în mai multe zone.

Pentru trenurile spre litoral, contextul este complicat și de problemele recente de pe Magistrala 800. CFR Călători anunțase vineri o întrerupere temporară a circulației în zona Fetești, după un incident la pantograful unei locomotive de marfă, care a dus la oprirea alimentării cu tensiune și la staționarea mai multor trenuri de călători.