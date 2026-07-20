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Explozie în fața unei instanțe de imigrație din New York. Un suspect a fost arestat

Un incident de securitate a avut loc luni în Lower Manhattan, după ce un dispozitiv incendiar a fost detonat în apropierea unei clădiri federale care găzduiește, printre altele, o instanță pentru imigrație.
Explozie în fața unei instanțe de imigrație din New York. Un suspect a fost arestat
Sursa foto: Facebook/Mario Vallejo
Oana Antipa
20 iul. 2026, 17:56, Știri externe
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Autoritățile americane au anunțat că un suspect a fost reținut la scurt timp după explozie, iar cazul este investigat de Biroul Federal de Investigații (FBI), relatează The Telegraph.

Suspectul, reținut imediat după incident

Explozia s-a produs în fața clădirii 26 Federal Plaza, un complex guvernamental din New York în care funcționează mai multe instituții federale, inclusiv instanțe de imigrație.

Imagini difuzate pe rețelele de socializare au surprins fum dens în zona clădirii și persoane care se îndepărtau în grabă, în timp ce agenți înarmați ai FBI și ai serviciilor federale de imigrație au intervenit pentru imobilizarea suspectului.

FBI a confirmat că o persoană a detonat un dispozitiv incendiar în exteriorul clădirii și că aceasta a fost luată în custodie imediat după incident. Ancheta este coordonată de Joint Terrorism Task Force, structura comună pentru combaterea terorismului din New York.

Clădire evacuată și zonă izolată

În urma exploziei, autoritățile au evacuat clădirea și au instituit un perimetru de securitate în jurul Federal Plaza.

Potrivit unor informații citate de presa americană, polițiștii au descoperit și o armă de foc la locul incidentului, însă autoritățile nu au precizat dacă aceasta îi aparținea suspectului.

De asemenea, surse din domeniul securității au declarat că dispozitivul care a provocat explozia ar fi constat în materiale pirotehnice amplasate într-un coș de gunoi din apropierea clădirii. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de anchetatori.

Motivația atacului, deocamdată necunoscută

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat dacă incidentul s-a soldat cu victime și nici care ar fi fost motivația suspectului. FBI a precizat doar că investigația este în desfășurare și că sunt analizate toate circumstanțele producerii exploziei.

Clădirea Federal Plaza găzduiește mai multe agenții federale și este una dintre cele mai importante locații administrative ale guvernului federal din New York, inclusiv instanțe specializate în cauze de imigrație.

Incidentul are loc într-un context în care autoritățile americane mențin un nivel ridicat de vigilență în ceea ce privește securitatea instituțiilor federale și continuă să investigheze orice eveniment care ar putea avea legătură cu acte de violență sau terorism.

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