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Trump anunță tarife vamale de 100% pentru medicamentele generice

Donald Trump a anunțat marți că medicamentele generice vor fi supuse unor tarife vamale de 100% începând cu august 2028, o măsură care, susține el, vizează relocarea producției farmaceutice în Statele Unite.
Trump anunță tarife vamale de 100% pentru medicamentele generice
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
22 iul. 2026, 07:38, Știri externe
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Importurile de medicamente generice vor beneficia de o perioadă de grație de doi ani, după care președintele Trump anunță creșteri de tarife de 100% sau chiar 200%.

„Începând cu 1 august 2026, toate medicamentele generice importate în Statele Unite vor continua să fie scutite de tarifele vamale de zero procente pentru o perioadă de doi ani, după care tarifele vor fi majorate la 100% timp de un an, iar apoi la 200% ulterior”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

Medicamentele generice erau anterior scutite de tarifele americane pentru produsele farmaceutice, anunțate în aprilie, care pot ajunge până la 100%. Cu toate acestea, președintele SUA i-a acordat secretarului său de Comerț un an pentru a reevalua situația și a recomanda, dacă este necesar, noi măsuri privind importurile de medicamente generice.

Măsura urmărește relocarea producției în SUA

„Această măsură își propune să relocheze producția de medicamente generice în Statele Unite, penalizând companiile care decid să nu construiască fabrici și instalații în termenul alocat”, a declarat președintele Donald Trump în mesajul său. El a adăugat că măsurile existente privind alte medicamente vor rămâne „neschimbate”.

Medicamentele generice sunt copii fidele ale medicamentelor originale (inovative) ale căror brevete de invenție au expirat, având aceeași substanță activă, doză, formă farmaceutică și eficiență clinică, dar la un preț considerabil mai mic. Din punct de vedere chimic și terapeutic, ele produc exact același efect în organism și trec prin controale stricte de siguranță înainte de a fi aprobate.

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