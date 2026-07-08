Președintele Trump a ordonat secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să pregătească o listă de bunuri spaniole pentru tarife specifice și un potențial embargou, în urma disputelor privind cheltuielile NATO pentru apărare și a refuzului Spaniei de a permite utilizarea bazelor militare americane pentru operațiuni care vizează Iranul, anunță WSJ.
Având în vedere că Spania este integrată în piața unică a UE, un embargou unilateral, la nivel național, este extrem de complex din punct de vedere logistic și juridic.
În schimb, administrația are în vedere introducerea unor tarife punitive în temeiul articolului 301 din Legea comerțului sau al articolului 232 din Legea extinderii comerțului.
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, întrebat despre relația sa cu Donald Trump și amenințările președintelui SUA, a declarat după Summitul NATO:
„Am avut ocazia să am o conversație informală cu Trump. Am vorbit despre fotbal, despre Cupa Mondială din Statele Unite. A fost o conversație informală, destul de relaxată, în care nu a existat nicio tensiune. Dimpotrivă, au fost doar cuvinte bune și o atmosferă prietenoasă. Conversația a avut loc după conferința de presă susținută de Trump. (…)
„Spania poate fi departe geografic de Rusia și de Frontul de Est. Suntem, de asemenea, departe de Orientul Mijlociu. Dar suntem foarte aproape de aliații noștri și suntem aproape de valorile și obiectivele care au inspirat crearea atât a Uniunii Europene, cât și a NATO. Suntem o națiune pașnică – o națiune angajată față de pace – dar suntem și un aliat de încredere.
Ne îndeplinim angajamentele privind capacitatea, ne îndeplinim angajamentele de desfășurare, ne sprijinim Ucraina și ne îndeplinim responsabilitățile pe flancul estic al NATO și în Mediterana”.
Indicele bursier spaniol IBEX a scăzut cu 2,6% în cursul zilei, în tranzacțiile de după-amiază, așteptându-se să înregistreze cea mai gravă scădere într-o singură zi de la amenințarea inițială a lui Trump de la începutul lunii martie și devenind miercuri cel mai slab indice bursier european major. Indicele european STOXX 600 a scăzut cu 1,6%.
• Acțiunile greilor din domeniul bancar Banco Santander și BBVA au scăzut cu 4,3%, respectiv 3%, în timp ce Inditex, proprietarul Zara, a scăzut cu 3,6%, iar Telefonica a pierdut 1,1%.
• Prețurile obligațiunilor spaniole pe 10 ani au scăzut ca parte a unei vânzări globale de obligațiuni guvernamentale.
• Randamentele obligațiunilor Bono pe 10 ani au crescut cu 9 puncte de bază în cursul zilei, ajungând la 3,565%, cel mai mare nivel de la mijlocul lunii mai, comparativ cu o creștere de 8 puncte de bază a randamentelor obligațiunilor germane Bund. Aceasta a dus la o primă de împrumut de 49,2 puncte de bază pentru Spania față de Germania, cea mai mare din această lună și nu departe de vârfurile de la sfârșitul lunii martie.
• Swap-urile spaniole pe 5 ani pe credit default, un instrument derivat care reflectă costul asigurării datoriei țării împotriva riscului de neplată, au atins un maxim al ultimei luni de 15,6 puncte de bază, încă mult sub maximele ultimelor patru luni de peste 21 de puncte de bază observate în martie, potrivit datelor S&P Global Market Intelligence.