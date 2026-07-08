Președintele Trump a ordonat secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să pregătească o listă de bunuri spaniole pentru tarife specifice și un potențial embargou, în urma disputelor privind cheltuielile NATO pentru apărare și a refuzului Spaniei de a permite utilizarea bazelor militare americane pentru operațiuni care vizează Iranul, anunță WSJ.

Având în vedere că Spania este integrată în piața unică a UE, un embargou unilateral, la nivel național, este extrem de complex din punct de vedere logistic și juridic.

În schimb, administrația are în vedere introducerea unor tarife punitive în temeiul articolului 301 din Legea comerțului sau al articolului 232 din Legea extinderii comerțului.

Pedro Sánchez, premierul Spaniei: „Am avut o conversație informală cu Trump. Am discutat despre fotbal”

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, întrebat despre relația sa cu Donald Trump și amenințările președintelui SUA, a declarat după Summitul NATO:

„Am avut ocazia să am o conversație informală cu Trump. Am vorbit despre fotbal, despre Cupa Mondială din Statele Unite. A fost o conversație informală, destul de relaxată, în care nu a existat nicio tensiune. Dimpotrivă, au fost doar cuvinte bune și o atmosferă prietenoasă. Conversația a avut loc după conferința de presă susținută de Trump. (…)

„Spania poate fi departe geografic de Rusia și de Frontul de Est. Suntem, de asemenea, departe de Orientul Mijlociu. Dar suntem foarte aproape de aliații noștri și suntem aproape de valorile și obiectivele care au inspirat crearea atât a Uniunii Europene, cât și a NATO. Suntem o națiune pașnică – o națiune angajată față de pace – dar suntem și un aliat de încredere.

Ne îndeplinim angajamentele privind capacitatea, ne îndeplinim angajamentele de desfășurare, ne sprijinim Ucraina și ne îndeplinim responsabilitățile pe flancul estic al NATO și în Mediterana”.

Exporturile spaniole – vulnerabile sancțiunilor SUA

O listă preliminară a principalelor exporturi spaniole către SUA vulnerabile la sancțiuni comerciale include, potrivit The Telegraph :

Mașini și piese auto: Aparate mecanice, reactoare și componente pentru vehicule (aproximativ 3,01 miliarde USD).

Electronică: Mașini electrice, dispozitive de înregistrare și accesorii (aproximativ 1,99 miliarde USD).

Produse farmaceutice: Medicamente și alte produse farmaceutice (aproximativ 1,43 miliarde USD).

Uleiuri și grăsimi: Uleiuri animale și vegetale, inclusiv ulei de măsline (aproximativ 1,08 miliarde USD).

Cosmetice: Uleiuri esențiale, parfumuri și preparate cosmetice (aproximativ 816 milioane USD) Reuters: SUA ar trebui să declare Spania amenințare la securitatea națională arată Reuters Totuși, o astfel de mișcare este posibilă doar dacă președintele poate dovedi că țara în cauză reprezintă o „amenințare neobișnuită sau extraordinară” pentru securitatea națională, politica externă sau economia SUA și declară situația drept urgență națională, Peter Shane, profesor de drept american la NYU, a declarat că este „greu de înțeles” cum disputa dintre SUA și Spania privind cheltuielile pentru apărare s-ar califica astfel. De asemenea, normele Uniunii Europene impun ca negocierile comerciale să fie purtate cu aceasta ca un singur bloc, mai degrabă decât cu statele membre individuale. IEEPA a fost utilizată anterior împotriva Iranului în 1979, împotriva Siriei în 2004, împotriva Irakului în 1990 și împotriva Sudanului în 1997.

SUA au impus în trecut embargouri asupra unor țări precum Cuba și Coreea de Nord prin intermediul „Legii privind comerțul cu inamicul” (TWEA), dar utilizarea acesteia este limitată la perioadele de război declarat.

Ce opțiuni are SUA?

Renunțând la un embargou total, președintele SUA are și alte câteva mecanisme pentru a impune tarife sau alte măsuri comerciale de retorsiune. Conform Secțiunii 232 din Legea privind extinderea comerțului din 1962, președintele poate impune tarife la importuri sau poate stabili cote pentru anumite produse sau sectoare dacă Departamentul Comerțului consideră că acestea reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Conform Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, președintele poate impune sancțiuni comerciale unei țări străine dacă acțiunile acesteia sunt considerate discriminatorii sau nedrepte și împovărătoare pentru comerțul american. Se pot aplica și reguli antidumping. În prima administrație a lui Trump, la cererea producătorilor de măsline din California, a fost impus un tarif antidumping de 30% pentru măslinele negre spaniole în temeiul Legii tarifare din 1930, o anchetă separată a Comisiei Comerțului stabilind că acestea au beneficiat de subvenții neloiale. Organizația Mondială a Comerțului a ordonat ulterior o reducere parțială, dar cota Spaniei pe piața americană a măslinelor negre a scăzut de la 49% în 2017 la 19% în 2024.

Piețele spaniole, afectate de amenințările lui Trump

Piețele spaniole au fost imediat afectate de noua amenințare comercială a lui Trump.