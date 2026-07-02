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O țară din spațiul ex-sovietic va fi primită pe piața UE fără a plăti tarife

O țară din spațiul ex-sovietic va fi primită pe piața UE fără a plăti tarife pentru majoritatea exporturilor sale. Este vorba despre Armenia care în ultima perioadă s-a depărtat de Rusia și s-a orientat către UE.
O țară din spațiul ex-sovietic va fi primită pe piața UE fără a plăti tarife
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
02 iul. 2026, 18:54, Economic
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Uniunea Europeană (UE) își va deschide piața sa pentru Armenia. Potrivit Politico, UE plănuiește să elimine tarifele pentru aproximativ 80% din exporturile armenești.

De asemenea, UE va scuti aproape toate exporturile agricole de taxe vamale, până la 99% din producție. Este vorba despre fructe, legume, produse vegetale și alcool.

UE va oferi și asistență financiară

Totodată, pachetul include asistență financiară pentru Armenia și sprijin în reorientarea exporturilor de pe piața rusă către cea europeană.

Oficialii de la Bruxelles spun că aceasta este un răspuns la presiunea economică din partea Rusiei asupra Armeniei și o încercare de a consolida legăturile cu Erevan.

De ce s-a apropiat Armenia de UE

În ultimii ani, Armenia s-a apropiat de Uniunea Europeană și s-a distanțat de Rusia, ceea ce i-a determinat pe ruși să amenințe cu privire la posibile creșteri ale prețurilor gazelor. De asemenea, rușii au oprit unele schimburi comerciale cu Armenia.

La alegerile parlamentare din Armenia, partidul premierului armean Nikol Pashinyan a obținut o victorie zdrobitoare.  Pashinyan promovează o apropiere a țării de UE și, implicit, o distanțare de influența Rusiei.

 

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