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Momentul stânjenitor al unui premier: porumbelul păcii a refuzat să zboare

Premierul armean Nikol Pashinyan a încercat de două ori să elibereze un porumbel alb în timpul unui eveniment electoral. Pasărea a refuzat să zboare și s-a întors la stăpân.
Momentul stânjenitor al unui premier: porumbelul păcii a refuzat să zboare
Andreea Tobias
04 iun. 2026, 07:36, Știri externe
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Premierul armean Nikol Pashinyan a trăit un moment stânjenitor în timpul unui miting electoral: a încercat de două ori să elibereze un porumbel alb în zbor, dar pasărea a refuzat să coopereze și s-a întors la stăpânul ei.

Imaginile momentului au fost publicate de canalul Telegram Sputnik. Pashinyan a aruncat pasărea în aer de două ori, fără succes. Porumbelul, care trebuia să simbolizeze pacea, a ales să rămână jos.

Ce altceva a declarat Pashinyan la miting

Premierul armean a vorbit și despre o posibilă vizită în Rusia, după alegerile parlamentare, conform Pravda.

El a spus că președintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe 1 iunie pentru a-l felicita de ziua de naștere. Cei doi ar fi convenit să se întâlnească după alegeri pentru a discuta problemele actuale.

Pashinyan a comentat și propunerea unui referendum privind retragerea Armeniei din Uniunea Economică Eurasiatică. El a declarat că organizarea unui astfel de vot în acest moment ar fi ilogică.

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