Cazurile de rujeolă din SUA au atins un nivel record în ultimii 35 de ani. Reticența față de vaccinare, în creștere

Cazurile de rujeolă din SUA au a atins cel mai înalt nivel din ultimii 35 de ani, potrivit BBC.

Noile cifre publicate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA arată că s-au înregistrat 2.318 de cazuri confirmate de rujeolă în 2026.

Doi copii nevaccinați au murit anul trecut de rujeolă

Infectările vin la doar șapte luni de la începutul anului. De asemenea, se află în creștere față de recordul de anul trecut de 2.289. Atunci, doi copii nevaccinați au murit din cauza bolii.

Numărul tot mai mare de cazuri a apărut pe fondul creșterii reticenței față de vaccinare în SUA în ultimii ani. Acest lucru a dus la rate de imunizare mai scăzute, potrivit sursei.

În noiembrie, un grup de experți va decide dacă SUA își vor pierde statutul de țară care a eliminat rujeola. Acest statut a fost pierdut de Canada anul trecut.

O țară pierde statutul de eliminare după un an sau mai mult de transmitere continuă a aceleiași tulpini a virusului rujeolei.

SUA au înregistrat mai multe cazuri de rujeolă în ultimele 18 luni decât numărul total în ultimii 25 de ani.

Anul trecut, o epidemie din Texas a ucis doi copii nevaccinați și un adult nevaccinat în statul vecin, New Mexico.

45 de state din SUA au înregistrat cazuri

Aproximativ 45 de state au înregistrat cazuri, mai arată sursa citată.

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a fost criticat de experții în sănătate publică. Ei susțin că remarcile sale și reformularea politicii de vaccinare din SUA au împiedicat eforturile de a opri focarele.

Kennedy a împărtășit mesaje contradictorii despre vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR), care s-a dovedit a fi sigur și eficient.

La începutul acestui an, el le-a spus parlamentarilor că mai multe țări și-au pierdut recent statutul de eliminatoare a rujeolei și a apărat răspunsul oficialilor americani.

„Întreaga lume a avut cel mai grav an cu rujeolă”, a spus el.

Pentru a obține imunitatea colectivă, care limitează răspândirea rujeolei și îi protejează pe cei nevaccinați, aproximativ 95% din populație trebuie să se vaccineze. Însă, ratele de vaccinare au scăzut mult sub această valoare în unele zone, potrivit aceleiași surse.