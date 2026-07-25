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„Nu-mi pasă că ești primar”: un ales local i-a cerut unui șofer să încetinească, iar acesta l-a bătut

Un primar s-a ales cu vânătăi după ce a încercat să oprească un șofer despre care susține că circula cu viteză prin centrul localității. Bărbatul l-ar fi lovit și i-ar fi spus că nu îl interesează funcția pe care o ocupă.
„Nu-mi pasă că ești primar”: un ales local i-a cerut unui șofer să încetinească, iar acesta l-a bătut
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
25 iul. 2026, 07:56, Știri externe
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Stéphane Ramond, ales recent primar al localității Beaumont-sur-Sarthe, din departamentul Sarthe, a fost agresat violent, în centrul orașului, după ce i-a atras atenția unui șofer despre care considera că conduce periculos.

Edilul, care s-a ales cu mai multe vânătăi, a depus plângere, iar presupusul agresor s-a prezentat ulterior la jandarmerie, potrivit Le Figaro.

Incidentul a avut loc pe strada Albert-Maignan, unde Stéphane Ramond deține un magazin de întreținere și reparații de biciclete.

Potrivit relatării făcute de primar pentru France 3, acesta a văzut mai întâi o mașină trecând în mare viteză prin fața magazinului, cu pneurile scrâșnind, în timp ce în zonă se aflau mai mulți pietoni.

Aproximativ 15 minute mai târziu, autoturismul s-a întors și a oprit în apropiere.

Obișnuit să le atragă atenția șoferilor atunci când circulă prea repede, primarul s-a apropiat de ocupanții mașinii.

„Le spun des oamenilor să reducă viteza, așa că m-am dus la ei și m-am prezentat”, a declarat el.

Discuția a degenerat rapid

Potrivit primarului, șoferul a trecut în spatele lui și l-a lovit în față.

„Mi-a spus: «Nu-mi pasă că ești primar!»”, a povestit Stéphane Ramond.

Proiectat la pământ în fața mai multor martori, edilul a fost ajutat de persoanele aflate în zonă. El a suferit vânătăi la nivelul feței și cotului, precum și dureri la gât, însă a precizat că starea sa de sănătate nu este gravă.

Cei doi ocupanți ai autoturismului, ambii în jurul vârstei de 30 de ani, au părăsit locul incidentului. Câteva ore mai târziu, primarul și presupusul agresor s-au întâlnit din nou la jandarmerie, unde edilul venise să depună plângere, iar bărbatul s-a prezentat de bunăvoie.

„Când l-am văzut acolo, m-am panicat puțin. Dar jandarmii au reacționat imediat și m-au dus într-o încăpere separată”, a declarat primarul pentru presa locală.

Bărbatul urma să fie judecat vineri, în procedură de prezentare imediată, la Tribunalul Judiciar din Le Mans.

Pe rețelele sociale, Primăria Beaumont-sur-Sarthe și-a exprimat sprijinul pentru edil, la fel ca numeroși locuitori ai orașului.

„Sunt primar de doar trei sau patru luni. Nu mi-am imaginat niciodată că voi trece prin așa ceva”, a spus Stéphane Ramond. Primarul a adăugat că acest episod i-a întărit „dorința de a continua să își servească comunitatea”.

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