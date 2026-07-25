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Ministrul Educației din India demisionează după protestele „gândacilor”

Ministrul Educației din India a demisionat sâmbătă, după săptămâni de proteste ale „gândacilor”. Oamenii au cerut demiterea sa din cauza unor presupuse scurgeri de informații la unele dintre cele mai competitive examene de admitere din țară.
Ministrul Educației din India demisionează după protestele „gândacilor”
Sursa foto: colaj Mediafax
Ioana Târziu
25 iul. 2026, 12:41, Știri externe
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Ministrul Educației din India a demisionat sâmbătă, după săptămâni întregi de proteste ale „gândacilor”, potrivit AP.

Protestatarii au cerut demiterea sa din cauza unor presupuse scurgeri de informații la unele dintre cele mai competitive examene de admitere din țară. De asemenea, oameni au cerut demiterea ministrului și din cauza neregulilor din sistemul educațional.

Prima concesie majoră

Această mișcare a marcat prima concesie majoră din partea guvernului prim-ministrului Narendra Modi. Aceasta a venit după ce protestele „gândacilor” au organizat săptămâni de demonstrații, sit-in-uri și greve ale foamei la nivel național, cerând demisia lui Dharmendra Pradhan.

Protestele au devenit unul dintre cele mai vizibile semne ale disidenței publice față de guvernul Modi în ultimii ani. Mii de oameni s-au întors în străzi chiar și după ce poliția a folosit gaze lacrimogene și bastoane. Polițiștii au apelat la aceste acțiuni pentru a dispersa manifestanții care încercau să ajungă în Parlament, potrivit sursei.

Rezultatele la admitere, anulate

Rezultatele la examenul de admitere de la facultățile de medicină au fost anulate.

Este unul dintre cel mai mare examen de admitere. În contextul presiunii, mai mulți candidați au decis să-și curme viața. În cadrul mișcării de protest organizată de „Partidul Cockroach Janta” (n.r. trad – Partidul Janta Gândacilor), manifestanții au aprins lumânări.

Unul dintre activiștii intrați în greva foamei a fost internat, săptămâna trecută, cu forța în spital. Acesta nu a mai mâncat de 20 de zile.

Cum a apărut „Partidul Janta Gândacilor”

Mișcarea de protest intitulată „Partidul Janta Gândacilor” a apărut în luna mai. Apariția sa vine după ce Președintele Curții Supreme din India i-a comparat pe tinerii șomeri cu „gândacii”, în cadrul unei ședințe de judecată care nu avea nicio legătură cu acest subiect.

Susținătorii au transformat remarca într-o mișcare satirică. Aceasta a câștigat popularitate pe rețele sociale. Mișcarea a prins avânt după furia publică generată de scurgerile de informații privind examenele de admitere în medicină și administrația publică.

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