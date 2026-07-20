Protestele „gândacilor” din India degenerează. Poliția a încercat să oprească marșul spre Parlament cu gaze lacrimogene

Intervenția poliției a avut loc după ce mii de manifestanți au încercat să străpungă baricadele de securitate care înconjurau locul protestului din centrul orașului New Delhi, marcând una dintre cele mai grave confruntări din cadrul campaniei mișcării împotriva guvernului prim-ministrului Narendra Modi. În ciuda represiunii, mulți protestatari au continuat să mărșăluiască spre Parlament în grupuri mici, potrivit Associated Press.

Acuzațiile de scurgere a subiectelor de admitere au dus la suicid în rândul elevilor

Protestele vin pe fondul acuzațiilor de scurgere a subiectelor examenului național de admitere în facultățile de medicină, context în care rezultatele acestui examen au fost anulate. Este unul dintre cel mai mare examen de admitere, iar în contextul presiunii, mai mulți au decis să-și curme viața. În cadrul mișcării de protest organizată „Partidul Cockroach Janta” (n.r. trad – Partidul Janta Gândacilor), manifestanții au aprins lumânări. Mai mulți activiști au intrat chiar în greva foamei, iar unul dintre aceștia a fost internat, săptămâna trecută, cu forța în spital, după ce nu a mai mâncat de 20 de zile.

În cadrul protestului de luni, desfășurat la New Delhi, purtătorul de cuvânt al partidului de opoziție a acuzat autoritățile că „au reprimat brutal” protestatarii „pașnici”.

Deși acesta a fost anunțat încă de vinerea trecută, protestul din New Delhi nu era autorizat, potrivit poliției. Sursa citată a mai precizat că restricțiile erau necesare pentru menținerea ordinii publice în jurul Parlamentului pe durata sesiunii musonice, adică perioada în care camerele legislativului dezbat și adoptă legi. Sesiunea musonică a început, luni.

Delhi police’s 10 ft barricades couldn’t contain the sea of people at Jantar Mantar. pic.twitter.com/AQhccGOqsu — Srishti (@seekingsrishti) July 20, 2026

Mulțimea a umplut străzile, dar și drumurile din jur

Mulțimea de protestatari, formată din studenți, profesioniști, dar și familii cu copii mici s-au strâns în locul desemnat pentru protestele de până acum, situat la câțiva kilometri de Parlament. Pe măsură ce ziua a trecut, mulțimea s-a extins dincolo de acel loc, iar demonstranții au umplut străzile, dar și drumurile din jur.

Mulți dintre aceștia au avut la ei ghiozdane cu apă și mâncare, pregătiți pentru o zi lungă. Alții fluturau steaguri indiene, în timp ce scandările împotriva ministrului educației și a lui Modi se răspândeau printre mulțimea tot mai numeroasă.

De la satiră, la o adevărată mișcare de protest

Mișcarea de protest intitulată „Partidul Janta Gândacilor” a apărut în luna mai, după ce Președintele Curții Supreme din India i-a comparat pe tinerii șomeri cu „gândacii” în cadrul unei ședințe de judecată care nu avea nicio legătură cu acest subiect.

Susținătorii au transformat remarca într-o mișcare satirică, care a câștigat popularitate pe rețele sociale. Mișcarea a prin avânt după furia publică generată de scurgerile de informații privind examenele de admitere în medicină și administrația publică.

Demersul protestelor organizate de formațiune a luat amploare, adunând multă susținere din partea grupurilor studențești, dar și a publicului larg. Mișcarea se bucură de un vast suport pe rețele sociale, fiind organizate chiar și proteste în alte orașe.

Indienii cer demisia demisia ministrului Educației, Dharmendra Pradhan, reformarea sistemului de examinare și despăgubiri pentru familiile studenților care s-au sinucis în urma scurgerilor de informații privind subiectele de examen.

Nu este pentru prima dată când indienii de rând confruntă Guvernul Modi. Într-o altă inițiativă, în satele din India sunt organizate proiecții de film ad-hoc, pentru vizionarea unui fim politic interzis de guvernul indian despre insurgențele separatiste din regiunea Punjab, de la începutul anilor 1990, în cadrul cărora mii de civili, militanți, dar și polițiști au murit.