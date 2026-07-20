India se pregătește de proteste masive. Mișcarea „Cockroach” anunță un marș spre Parlament, în ciuda interdicției poliției

Mișcarea „Cockroach Janta Party” (Partidul Gândacilor) a devenit în ultimele luni unul dintre cele mai importante valuri de protest din India, mobilizând milioane de susținători în jurul nemulțumirilor legate de sistemul educațional și de corupție, mai arată The Guardian.

Autoritățile din New Delhi au refuzat să autorizeze marșul programat pentru luni, invocând măsurile speciale de securitate impuse odată cu începerea noii sesiuni parlamentare.

Protestele au pornit de la scandalul fraudelor la examene

Mișcarea a apărut în luna mai, după ce milioane de elevi și studenți au fost afectați de scurgeri ale subiectelor unor examene importante. În doar câteva zile, organizația a atras aproximativ 22 de milioane de urmăritori pe Instagram, transformând o revoltă născută în mediul online într-o amplă mișcare de stradă.

Între timp, protestele și-au extins revendicările, incluzând nemulțumiri legate de șomajul ridicat în rândul tinerilor și cereri pentru demisia ministrului Educației din guvernul condus de premierul Narendra Modi. Mai multe partide politice și organizații ale fermierilor și-au anunțat participarea la manifestațiile programate în capitala Indiei.

Internarea lui Sonam Wangchuk a amplificat tensiunile

Protestele au căpătat un nou impuls după ce activistul Sonam Wangchuk, aflat în greva foamei, a fost transportat sâmbătă într-un spital de stat. Imaginile cu intervenția autorităților au provocat reacții puternice în rândul susținătorilor săi, care acuză guvernul că încearcă să reducă la tăcere mișcarea.

Într-un mesaj publicat de soția sa pe platforma X, Wangchuk a descris protestele drept „a doua mișcare pentru independența Indiei”, susținând că lupta este pentru „eliberarea de nedreptate”, făcând referire la fraudele din sistemul de examinare, dar și pentru „eliberarea de frică”, după ceea ce el consideră o detenție ilegală.

Poliția avertizează că adunările sunt interzise

Poliția din New Delhi a anunțat că, pe durata sesiunii Parlamentului, sunt interzise adunările publice formate din cinci sau mai multe persoane în apropierea instituțiilor guvernamentale.

Autoritățile au precizat că protestatarii pot manifesta doar într-o zonă special desemnată, la observatorul Jantar Mantar, unde sute de persoane protestează deja de peste trei săptămâni.

Cu toate acestea, reprezentanții mișcării au declarat că marșul spre Parlament va avea loc conform planului. „Marșul va avea loc cu siguranță. Încă stabilim ultimele detalii”, a declarat un purtător de cuvânt al organizației.

Instanța a dat dreptate autorităților

O instanță din Delhi a decis că transferul lui Sonam Wangchuk la spital a fost justificat, având în vedere deteriorarea stării sale de sănătate. Judecătorul a arătat că activistului i-au fost administrate doar lichide și suplimente orale, cu acordul acestuia, și că nu există dovezi că i-ar fi fost încălcată autonomia sau că ar fi fost supus unui tratament forțat.

Soția activistului a cerut însă transferul acestuia într-un spital privat și susține că prezența permanentă a poliției în jurul salonului echivalează cu o detenție ilegală. Potrivit spitalului Safdarjung, starea generală a lui Wangchuk este stabilă, însă acesta rămâne sub supraveghere medicală permanentă.

O provocare tot mai mare pentru guvernul lui Narendra Modi

Ascensiunea rapidă a mișcării „Cockroach” este privită de analiști drept unul dintre cele mai importante teste politice pentru guvernul premierului Narendra Modi înaintea următoarelor confruntări electorale.

Ceea ce a început ca un protest împotriva fraudelor la examene s-a transformat într-o platformă mai largă de contestare a autorităților, pe fondul nemulțumirilor tot mai mari ale tinerilor față de perspectivele economice și funcționarea instituțiilor statului.