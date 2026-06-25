O companie cu venituri de 81 de miliarde de dolari pe an și-a plătit directorul general cu 180 de dolari pe lună

Compania Rajesh Exports, care este unul dintre cei mai mari exportatori de aur din India, și-a plătit directorul general cu doar 180 de dolari pe lună, spun anchetatorii, potrivit CNBC.

Asta deși în 2025 a avut venituri de aproximativ 81 de miliarde de dolari. De asemenea, directorul financiar nu a primit niciun salariu din 2020.

„Indicatorii cheie de afaceri ai companiei au arătat abateri semnificative de la practicile comerciale normale”, au transmis anchetatorii.

Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 5% joi, după ce anchetatorii indieni au susținut că au descoperit mai multe nereguli contabile și legate de stocurile de aur.

O companie cu numeroase probleme

Perchezițiile de la sediile companiei din Bengaluru și Mumbai i-au ajutat pe anchetatori să afle că firma avea înregistrări insuficiente ale tranzacțiilor externe și discrepanțe contabile în valoare totală de 30 de miliarde de rupii. De asemenea, au fost găsite dovezi privind manipulări ale acțiunilor și o raportare incorectă cu aproximativ 40% a stocurilor de aur.

Într-o anchetă separată realizată la începutul acestei luni, Consiliul pentru Valori Mobiliare și Burse din India a constatat că 97% până la 99% din veniturile companiei par umflate.

Autoritatea de reglementare a descris deficitul de venituri ca fiind „grav și nemaiauzit” și a emis o notificare prin care solicita explicații oficiale.

Compania neagă acuzațiile

În replică, Rajesh Exports a transmis că „nu a întocmit niciodată raportări eronate și că toate declarațiile sale, cifrele financiare, inclusiv veniturile, sunt adevărate și autentice”.

Rajesh Exports este o companie care prelucrează aur și produce o serie de produse din metalul prețios. Firma exportă bijuterii și produse din aur din Elveția, India și Emiratele Arabe Unite.