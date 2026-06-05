Disneyland Paris, încă pe minus după 34 de ani. Disney nu și-a recuperat investiția de 6,8 miliarde de dolari

Deschis în 1992 la est de Paris, Disneyland Paris a devenit cea mai performantă destinație Disney din afara Statelor Unite. Resortul include două parcuri tematice și continuă să se extindă. În martie 2026, compania a inaugurat cea mai mare dezvoltare din istoria sa europeană, o zonă inspirată de filmul „Frozen”, parte a unui program de investiții evaluat la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, arată The Guardian.

Rezultatele financiare par impresionante. În anul fiscal încheiat la 30 septembrie 2025, veniturile au crescut cu 8,4%, până la un nivel record de aproape 4 miliarde de dolari, iar profitul net s-a apropiat de 304 milioane de dolari.

O investiție care încă nu s-a amortizat

În spatele cifrelor record se ascunde însă o realitate mai puțin spectaculoasă. Potrivit analizei realizate de The Guardian pe baza documentelor financiare depuse de companie în Franța, Disney a investit în total aproximativ 6,8 miliarde de dolari în proiectul european și nu a recuperat încă circa 4,2 miliarde de dolari din această sumă. Complexul a fost construit pe un teren uriaș de peste 2.200 de hectare, cumpărat în urma unui acord cu statul francez. Costurile inițiale au fost enorme, iar o mare parte din finanțare a provenit din împrumuturi bancare.

Ani întregi de pierderi și injecții de capital

Primele decenii au fost dificile pentru Disneyland Paris. Vizitatorii francezi au criticat inițial prețurile ridicate, lipsa băuturilor alcoolice în restaurante și faptul că engleza era limba dominantă în parc. Compania a fost afectată și de mai multe evenimente externe majore. Parcul s-a deschis într-o perioadă de recesiune economică, iar al doilea parc tematic a debutat în 2002, într-un context marcat de efectele atacurilor de la 11 septembrie 2001 asupra turismului global. Lovitura cea mai puternică a venit însă după atentatele teroriste de la Paris din 2015, când numărul vizitatorilor s-a prăbușit, iar compania a raportat pierderi record de aproape un miliard de dolari.

Pentru a salva afacerea, grupul Disney a injectat capital în repetate rânduri, a refinanțat datoriile și a cumpărat participațiile investitorilor minoritari. În 2017, compania a retras operatorul de la bursă și a preluat controlul complet asupra afacerii. Acest proces de restructurare a redus presiunea financiară și a permis revenirea pe profit, însă pandemia de COVID-19 a întrerupt temporar redresarea.

Un succes de imagine, chiar dacă nu și financiar

Chiar dacă Disneyland Paris nu și-a recuperat încă investiția, complexul continuă să aducă beneficii importante grupului Disney. Parcul promovează filmele, personajele și produsele companiei în fața a milioane de vizitatori anual și generează venituri consistente din licențe, redevențe și servicii interne. În plus, Disneyland Paris rămâne una dintre cele mai populare atracții turistice din Europa și un element central al strategiei globale Disney. După 34 de ani de activitate, parcul francez demonstrează că succesul în numărul de vizitatori nu înseamnă automat și recuperarea unei investiții de miliarde de dolari.