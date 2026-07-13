Filmul live-action „Moana” de la Disney, debut dezamăgitor în box office

Filmul, a producție a costat 250 de milioane de dolari, a încasat doar 43 de milioane de dolari din vânzările de bilete în SUA și Canada, conform estimărilor studiourilor publicate duminică, potrivit AP .

La nivel internațional, a încasat 52 de milioane de dolari pe 50 de piețe, ceea ce însumează un debut global de 95 de milioane de dolari.

Studioul a pariat mult pe „Moana”, una dintre cele mai populare francize ale sale. Filmul de animație din 2016 este cel mai vizionat film de pe Disney+. Continuarea sa, care a fost realizată dintr-o serie de streaming planificată, a încasat peste 1 miliard de dolari și a stabilit un record de Ziua Recunoștinței la lansarea sa în 2024, cu încasări de 225 de milioane de dolari. „Moana 2” a fost lansat acum doar 19 luni.

Criticat pentru faptul că a fost un remake complet al originalului

Cel mai recent film „Moana”, regizat de Thomas Kail, îl readuce pe Dwayne Johnson în rolul semizeului Maui și o prezenta pe Catherine Lagaʻaia în rolul prințesei polineziene aventuroase. În ciuda laudelor aduse filmului Lagaʻaia, acesta a fost critic pentru faptul că a fost, în esență, un remake complet al originalului.

Filmul de animație original regizat de John Musker și Ron Clements, care a introdus publicul în mitologia polineziană a fost lansat în 2016. A obținut încasări de peste 643 de milioane de dolari și rămâne una dintre cele mai vizionate producții de pe Disney+.

În 2024 a fost lansat „Moana 2”, continuarea animată directă, care sa dovedit a fi un succes financiar uriaș, depășind pragul istoric de 1 miliard de dolari la box office-ul global.