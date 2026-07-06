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Filmul de groază „Obsesia” depășește 400 de milioane de dolari la box office și devine fenomenul anului 2026

Filmul de groază independent „Obsesia” continuă să surprindă industria cinematografică globală, după ce a depășit pragul de 400 de milioane de dolari încasări la nivel mondial, în ciuda unui buget de producție extrem de redus, de doar 750.000 de dolari.
Filmul de groază „Obsesia” depășește 400 de milioane de dolari la box office și devine fenomenul anului 2026
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
06 iul. 2026, 20:30, Cultură-Media
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Potrivit publicației Variety, pelicula a devenit unul dintre cele mai profitabile filme ale anului 2026 și un adevărat fenomen post-pandemie.

După aproximativ două luni de la lansarea în cinematografe, filmul de groază Obsesia a generat încasări totale de 403 milioane de dolari, dintre care 245 de milioane în America de Nord și 157 de milioane pe piețele internaționale. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât majoritatea producțiilor își pierd avântul comercial după primele opt weekenduri de la premieră.

În minivacanța de 4 iulie, filmul de groază Obsesia a continuat să atragă publicul nord-american, obținând 5,3 milioane de dolari doar pe piața internă. În restul lumii, producția a mai adăugat alte 12 milioane de dolari la totalul global.

Filmul de groază Obsesia, aproape de un record istoric în America de Nord

Conform analizei realizate de Variety, filmul de groază Obsesia se apropie de pragul simbolic de 250 de milioane de dolari în America de Nord, un nivel rar atins în perioada de după pandemie, când streamingul a devenit principala opțiune pentru mulți spectatori.

Datele furnizate de Box Office Mojo arată că „Obsesia” ocupă în prezent locul 7 în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din 2026. Prin comparație, blockbusterul Star Wars: The Mandalorian and Grogu, realizat cu un buget estimat la 165 de milioane de dolari, se află abia pe poziția a 9-a, cu încasări de 329 de milioane de dolari.

În România, filmul de groază Obsesia a avut premiera pe 26 iunie, la câteva săptămâni după lansarea din Statele Unite.

Noul val de regizori proveniți din YouTube

Lungmetrajul marchează debutul regizoral în cinematografe al lui Curry Barker, cunoscut pentru canalul de YouTube „that’s a bad idea”.

În rolurile principale apar Michael Johnston, care îl interpretează pe Bear, și Inde Navarrette, în rolul lui Nikki.

Succesul filmului de groază Obsesia se înscrie într-o tendință mai largă, în care creatorii de conținut online reușesc să aducă publicul din fața ecranelor mici în sălile de cinema. Exemple recente includ Iron Lung, realizat de Mark Fischbach (Markiplier), sau Backrooms: Fără ieșire, semnat de Kane Parsons în colaborare cu A24.

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