„Partidul Gândacilor” provoacă un val de proteste în India. Tinerii cer demisia ministrului Educației

Ceea ce a început ca o glumă pe rețelele sociale s-a transformat într-una dintre cele mai vizibile mișcări de protest ale tinerilor din India. De sâmbătă, Abhijeet Dipke, fondatorul formațiunii satirice Cockroach Janta Party (Partidul Gândacilor), protestează în centrul capitalei New Delhi și spune că nu va părăsi locul până când ministrul Educației, Dharmendra Pradhan, nu își va da demisia. „Suntem aici pe termen lung, indiferent câte zile va dura. Vom rămâne până când Dharmendra Pradhan va demisiona”, a declarat Dipke pentru CNN.

În vârstă de 30 de ani și absolvent al Universității Boston, Dipke s-a întors în India în această lună pentru a conduce o mișcare formată în principal din tineri din generația Z, nemulțumiți de sistemul național de examene, afectat de ani de scandaluri privind scurgerile de subiecte, de șomajul ridicat în rândul tinerilor și de lipsa oportunităților.

Un partid satiric devenit simbol al nemulțumirii

Cockroach Janta Party a fost lansat luna trecută și ironizează numele partidului aflat la guvernare, Bharatiya Janata Party (BJP). Simbolul gândacului provine din declarații atribuite președintelui Curții Supreme a Indiei, interpretate de unii ca o comparație între tinerii șomeri și gândaci. În ultima săptămână, Dipke a participat la proteste în mai multe orașe din India, iar manifestațiile au culminat sâmbătă cu un miting la Jantar Mantar, unul dintre cele mai cunoscute locuri de protest din New Delhi. De atunci, liderul mișcării a rămas permanent în tabăra protestatarilor.

Pe parcursul săptămânii, sute de persoane au venit zilnic cu pancarte, au scandat lozinci și au cântat, organizatorii încurajând participanții să aducă în fiecare zi obiecte simbolice. Pentru a menține un climat pașnic, protestatarii au oferit trandafiri polițiștilor aflați la fața locului, au fluturat steaguri ale Indiei și au adus exemplare ale Constituției.

Într-una dintre zile, participanții au lovit în tăvi metalice, într-o referire ironică la apelul făcut de premierul Narendra Modi în timpul pandemiei de COVID-19, când le-a cerut cetățenilor să bată în vase pentru a-i susține pe lucrătorii din sănătate. Marți, protestatarii au venit cu scutece pe care au scris cereri privind demisia ministrului Educației, o satiră la adresa incapacității autorităților de a opri scurgerile de subiecte la examene. „Nu există aproape niciun examen guvernamental în India fără scurgeri de subiecte”, a afirmat Dipke.

Sistemul de examene, în centrul scandalurilor

Examenele naționale din India sunt decisive pentru admiterea în universități, milioane de elevi concurând anual pentru un număr limitat de locuri. În ultimii ani, sistemul a fost afectat de numeroase acuzații privind scurgerile de subiecte și probleme tehnice, ceea ce a amplificat presiunea asupra elevilor și familiilor lor.

#WATCH: #Cockroach Janta Party leaders danced during a protest at Jantar Mantar in New Delhi while demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan.#CJP #JantarMantar #DharmendraPradhan pic.twitter.com/9G8yxfkcNf — India Today NE (@IndiaTodayNE) June 26, 2026

Luna trecută, rezultatele celui mai mare examen de admitere la facultățile de medicină din India, susținut de peste două milioane de candidați, au fost anulate după apariția unor acuzații privind compromiterea subiectelor. Presa indiană a relatat, de asemenea, despre mai multe sinucideri ale unor elevi, asociate cu presiunea uriașă generată de acest sistem. În memoria lor, protestatarii au aprins lumânări. „Am vrut doar să aducem un omagiu studenților care și-au pierdut viața pentru că sistemul i-a abandonat”, a spus Dipke.

Ministrul respinge acuzațiile

Contactat de CNN, Ministerul Educației nu a oferit un răspuns la revendicările protestatarilor. Într-o intervenție la postul NDTV, ministrul Dharmendra Pradhan a descris Cockroach Janta Party drept „echipa B a grupărilor teroriste”. Dipke a calificat afirmația drept „ridicolă”, spunând că mișcarea sa urmărește doar obținerea dreptății pentru studenți. Între timp, autoritățile au întărit măsurile de securitate la reluarea examenului medical național, folosind inclusiv aeronave militare pentru transportul subiectelor.

Mișcarea continuă

Potrivit CNN, tabăra din New Delhi funcționează cu ajutorul voluntarilor care aduc zilnic hrană, apă și alte produse de strictă necesitate. Pe timpul zilei participă între 200 și 300 de persoane, iar seara numărul protestatarilor ajunge la aproximativ 500. În fiecare noapte, circa 50 de oameni rămân să doarmă în zona manifestației. Dipke spune că mișcarea se află încă la început și intenționează să construiască o structură organizată în mai multe state ale Indiei. Obiectivul final, afirmă acesta, este reformarea sistemului național de examene.