India lansează primul tren cu hidrogen. Atinge până la 75 km/h

Narendra Modi, premierul Indiei, a inaugurat, vineri, serviciul „NaMo Green Rail” la nodul feroviar Jind, din statul Haryana, situat în nordul țării. Proiectul a fost prezentat ca parte a unui demers amplu pentru o energie mai curată, dar și o autonomie tehnologică, potrivit Euronews.

Trenul are două locomotive alimentate cu hidrogen și opt vagoane de călători. Poate atinge o viteză maximă de 75 de km/h și poate transporta 2.600 de pasageri.

Conceput pentru trasee pe distanțe scurte și medii, serviciul pilot are ca scop testarea viabilității operaționale a propulsiei cu hidrogen pe linii care nu sunt încă complet electrificate. Proiectul include, de asemenea, o infrastructură dedicată producției, stocării și realimentării cu hidrogen, permițând inginerilor să evalueze siguranța, eficiența și performanța în condiții reale.

Cum funcționează?

Tehnologia pilelor de combustie cu hidrogen generează energie electrică printr-o reacție chimică între hidrogen și oxigen, producând ca subproduse doar vapori de apă și căldură. Reprezentanții oficiali afirmă că acest lucru o face o alternativă promițătoare cu emisii reduse la trenurile cu motor diesel, care sunt încă utilizate pe scară largă pe anumite porțiuni ale rețelei feroviare din India.

Inițiativa face parte din Misiunea Națională a Indiei pentru Hidrogen, care își propune să poziționeze țara ca un centru global pentru producția și utilizarea hidrogenului verde. De asemenea, aceasta se aliniază angajamentelor mai ample ale Indiei în domeniul climei, inclusiv obiectivul de a atinge emisii nete de carbon zero până în 2070.