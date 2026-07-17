Andy Burnham a fost desemnat noul lider al Partidului Laburist, urmând să preia și funcția de premier

Andy Burnham a fost desemnat oficial lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, ultimul pas înainte de preluarea funcției de prim-ministru, notează Associated Press.

Fostul primar al regiunii Greater Manchester a fost singurul candidat în competiția internă organizată pentru înlocuirea lui Keir Starmer, reușind să obțină sprijinul a 379 dintre cei 403 parlamentari laburiști din Camera Comunelor.

„Le vom reda cetățenilor speranța. Este un moment de mândrie pe care mi l-ați oferit mie și familiei mele astăzi, un moment emoționant, dar unul pentru care sunt pregătit”, a declarat Burnham.

Critici aduse privatizărilor din anii ’80

În discursul său, Burnham a afirmat că va avea „curajul de a rezolva marile probleme pe care politica le-a neglijat”. Noul lider a declarat că agenda sa va prioritiza relansarea economiei, creșterea controlului public asupra unor sectoare cheie și dezvoltarea unor locuri de muncă moderne în industrie.

Noul lider laburist a lansat critici la adresa privatizării care s-a făcut în anii 1980 sub guvernarea conservatoare condusă de Margaret Thatcher.

„Este evident pentru mine că Marea Britanie a făcut o serie de alegeri greșite în anii ’80. Puterea politică a fost centralizată, iar cea economică a fost privatizată. Statul a cedat controlul asupra unor domenii esențiale, locuințe, apă, energie, transport, și și-a lăsat cetățenii expuși unor costuri mai mari de trai”, a explicat Burnham, susținând că că măsurile au dus „la concentrarea unei bogății și a unei puteri mai mari în mâinile unui număr mai mic de oameni și în mai puține locuri”.

Eșecurile înregistrate de Keir Starmer

Andy Burnham și-a câștigat mandatul de parlamentar în cadrul unui scrutin organizat luna trecută. Oficialul a preluat șefia după ce, sub conducerea lui Starmer, formațiunea a pierdut alegerile din mai și s-a prăbușit în sondajele de opinie.

Keir Starmer va rămâne în funcția de prim-ministru până luni, când își va prezenta oficial demisia regelui Charles al III-lea. Ulterior, monarhul îi va cere lui Andy Burnham să formeze noul guvern.