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Andy Burnham a fost desemnat noul lider al Partidului Laburist, urmând să preia și funcția de premier

Andy Burnham a fost declarat oficial, vineri, noul lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, după ce a fost singurul candidat în cursa pentru succesiunea lui Keir Starmer. Acesta va prelua luni șefia guvernului de la Londra, devenind astfel al șaptelea premier britanic din 2016 până în prezent.
Andy Burnham a fost desemnat noul lider al Partidului Laburist, urmând să preia și funcția de premier
Radu Mocanu
17 iul. 2026, 15:59, Știri externe
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Andy Burnham a fost desemnat oficial lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, ultimul pas înainte de preluarea funcției de prim-ministru, notează Associated Press.  

Fostul primar al regiunii Greater Manchester a fost singurul candidat în competiția internă organizată pentru înlocuirea lui Keir Starmer, reușind să obțină sprijinul a 379 dintre cei 403 parlamentari laburiști din Camera Comunelor. 

„Le vom reda cetățenilor speranța. Este un moment de mândrie pe care mi l-ați oferit mie și familiei mele astăzi, un moment emoționant, dar unul pentru care sunt pregătit”, a declarat Burnham. 

Critici aduse privatizărilor din anii ’80

În discursul său, Burnham a afirmat că va avea „curajul de a rezolva marile probleme pe care politica le-a neglijat”. Noul lider a declarat că agenda sa va prioritiza relansarea economiei, creșterea controlului public asupra unor sectoare cheie și dezvoltarea unor locuri de muncă moderne în industrie. 

Noul lider laburist a lansat critici la adresa privatizării care s-a făcut în anii 1980 sub guvernarea conservatoare condusă de Margaret Thatcher. 

„Este evident pentru mine că Marea Britanie a făcut o serie de alegeri greșite în anii ’80. Puterea politică a fost centralizată, iar cea economică a fost privatizată. Statul a cedat controlul asupra unor domenii esențiale, locuințe, apă, energie, transport, și și-a lăsat cetățenii expuși unor costuri mai mari de trai”, a explicat Burnham, susținând că că măsurile au dus „la concentrarea unei bogății și a unei puteri mai mari în mâinile unui număr mai mic de oameni și în mai puține locuri”. 

Eșecurile înregistrate de Keir Starmer

Andy Burnham și-a câștigat mandatul de parlamentar în cadrul unui scrutin organizat luna trecută. Oficialul a preluat șefia după ce, sub conducerea lui Starmer, formațiunea a pierdut alegerile din mai și s-a prăbușit în sondajele de opinie. 

Keir Starmer va rămâne în funcția de prim-ministru până luni, când își va prezenta oficial demisia regelui Charles al III-lea. Ulterior, monarhul îi va cere lui Andy Burnham să formeze noul guvern. 

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