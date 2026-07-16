Premierul britanic Keir Starmer efectuează miercuri, 16 iulie, o vizită la Kiev, unde va avea o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Ukrinform.

Vizita are loc în ultima săptămână a mandatului său, iar liderul britanic transmite că sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina va rămâne același și după plecarea sa din funcție.

Potrivit Ukrinform, Guvernul britanic a anunțat că Starmer va reafirma în cadrul discuțiilor că „sprijinul de fier al Regatului Unit pentru Ucraina va dăinui întotdeauna”.

Înaintea vizitei, premierul britanic a declarat că rezistența de care a dat dovadă poporul ucrainean după invazia la scară largă lansată de Rusia în februarie 2022 a contribuit la protejarea securității întregii Europe.

În cadrul întâlnirii cu Volodimir Zelenski, cei doi lideri vor discuta despre sprijinul militar acordat Ucrainei, despre capacitatea acesteia de a continua să reziste agresiunii rusești, cât și despre prioritățile viitoare ale aliaților.

Guvernul britanic spune că Marea Britanie a avut un rol important în formarea coalițiilor internaționale de sprijin pentru Ucraina. Țara a furnizat mult ajutor militar și a ajutat la dezvoltarea parteneriatelor de securitate pe termen lung.

Cei doi lideri vor analiza și rezultatele ultimilor doi ani de cooperare, perioadă în care, potrivit Guvernului britanic, Ucraina a fost adusă „în cea mai puternică poziție de până acum” pentru a face față agresiunii rusești.

„Parteneriatele, coalițiile și sprijinul stabilite în ultimii doi ani sunt concepute să dureze anii următori”, a transmis Guvernul britanic.

Totodată, Andy Burnham a obținut sprijinul a 349 de parlamentari laburiști, inclusiv al tuturor membrilor eligibili ai actualului Guvern, și urmează să devină viitorul prim-ministru al Regatului Unit.