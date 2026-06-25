Donald Trump îl descrie pe viitorul premier britanic Andy Burnham drept „extrem de liberal”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că știe foarte puține despre Andy Burnham, considerat viitorul prim-ministru al Regatului Unit, pe care l-a descris ca fiind un „primar de oraș” și „extrem de liberal”.

Donald Trump a declarat, totodată, că Andy Burnham nu ar susține extinderea forajelor petroliere în Marea Nordului, potrivit Reuters.

În declarațiile făcute miercuri seara, președintele SUA a revenit asupra comentariilor legate de politica energetică a Marii Britanii, spunând din nou că fostul premier Keir Starmer ar fi trebuit să aprobe mai multe foraje în Marea Nordului.

Keir Starmer și-a anunțat demisia luni, din cauza presiunilor generate de rezultatele slabe din sondaje și din cauza înfrângerilor în alegerile locale.

După alegerea sa ca premier în 2024, Keir Starmer a încercat să mențină relații apropiate cu Donald Trump, inclusiv printr-o a doua vizită de stat în 2025.

Relațiile dintre cei doi s-au răcit însă după ce Londra a respins inițial o cerere a Washingtonului de a folosi baze britanice pentru atacuri asupra Iranului, decizie reevaluată ulterior, când Regatul Unit a aprobat folosirea acestor facilități.

Întrebat despre Burnham, singurul candidat aflat până acum în cursa pentru conducerea Partidului Laburist și funcția de premier, care ar putea prelua postul până la mijlocul lunii iulie, Trump a declarat: „Nu știu nimic. Văd că a fost, presupun, primarul unui oraș.”

„Am auzit că este extrem de liberal, extrem de liberal, ceea ce înseamnă că probabil nu va deschide Marea Nordului. Știți, i-am dat lui Keir Starmer un sfat destul de bun: i-am spus să deschidă Marea Nordului.”, a mai spus președintele SUA despre acesta.