Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îl descrie pe viitorul premier britanic Andy Burnham drept „extrem de liberal”

Donald Trump îl descrie pe viitorul premier britanic Andy Burnham drept „extrem de liberal”

Președintele SUA Donald Trump l-a descris pe Andy Burnham, considerat posibil viitor prim-ministru al Marii Britanii, ca fiind „extrem de liberal”.
Donald Trump îl descrie pe viitorul premier britanic Andy Burnham drept „extrem de liberal”
Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
25 iun. 2026, 12:34, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că știe foarte puține despre Andy Burnham, considerat viitorul prim-ministru al Regatului Unit, pe care l-a descris ca fiind un „primar de oraș” și „extrem de liberal”.

Donald Trump a declarat, totodată, că Andy Burnham nu ar susține extinderea forajelor petroliere în Marea Nordului, potrivit Reuters.

În declarațiile făcute miercuri seara, președintele SUA a revenit asupra comentariilor legate de politica energetică a Marii Britanii, spunând din nou că fostul premier Keir Starmer ar fi trebuit să aprobe mai multe foraje în Marea Nordului.

Keir Starmer și-a anunțat demisia luni, din cauza presiunilor generate de rezultatele slabe din sondaje și din cauza înfrângerilor în alegerile locale.

După alegerea sa ca premier în 2024, Keir Starmer a încercat să mențină relații apropiate cu Donald Trump, inclusiv printr-o a doua vizită de stat în 2025.

Relațiile dintre cei doi s-au răcit însă după ce Londra a respins inițial o cerere a Washingtonului de a folosi baze britanice pentru atacuri asupra Iranului, decizie reevaluată ulterior, când Regatul Unit a aprobat folosirea acestor facilități.

Întrebat despre Burnham, singurul candidat aflat până acum în cursa pentru conducerea Partidului Laburist și funcția de premier, care ar putea prelua postul până la mijlocul lunii iulie, Trump a declarat: „Nu știu nimic. Văd că a fost, presupun, primarul unui oraș.”

„Am auzit că este extrem de liberal, extrem de liberal, ceea ce înseamnă că probabil nu va deschide Marea Nordului. Știți, i-am dat lui Keir Starmer un sfat destul de bun: i-am spus să deschidă Marea Nordului.”, a mai spus președintele SUA despre acesta.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Cele 3 alimente care ne distrug instantaneu sănătatea, dacă le mâncăm pe vreme de caniculă. Avertismentul dr. Mihaela Bilic
Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Cancan
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport
Michael Carpenter, fost înalt oficial la Casa Albă și Pentagon: „Campaniile de pe rețelele sociale amplificate de Kremlin, au profitat de incidentele cu drone pentru a promova o narațiune conform căreia România ar trebui pur și simplu să caute un compromis cu Rusia” EXCLUSIV
Libertatea
Cum să scapi de țânțari, folosind doar un sul de hârtie igienică. Trucul 100% garantat
CSID
Proiectul de lege promulgat de Nicușor Dan care afectează transportatorii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da