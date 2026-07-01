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Sondaj: Andy Burnham ar trebui să convoace alegeri pentru a obține propriul mandat de premier al Marii Britanii

Andy Burnham, considerat posibil viitor premier al Marii Britanii după demisia lui Keir Starmer, ar trebui să convoace alegeri pentru a-și obține propriul mandat de guvernare, arată un sondaj POLITICO.
Sondaj: Andy Burnham ar trebui să convoace alegeri pentru a obține propriul mandat de premier al Marii Britanii
Andy Burnham. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
01 iul. 2026, 08:33, Știri externe
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Un sondaj publicat de POLITICO, realizat în perioada 26-29 iunie pe un eșantion de 2.013 persoane din Marea Britanie, arată că Andy Burnham ar trebui să convoace alegeri pentru a-și obține propriul mandat de guvernare, în cazul în care îl va înlocui pe Keir Starmer în funcția de prim-ministru al țării.

Potrivit sondajului, 51% din respondenți sunt de părere că Burnham, care a devenit deputat abia recent, „ar trebui să convoace alegeri și să încerce să le câștige pentru a conferi legitimitate guvernului său”.

În plus, 57% dintre respondenți consideră că ar trebui organizate alegeri generale pentru a alege următorul guvern.

Pe de altă parte, 34% dintre participanții la sondaj consideră că el ar conduce o administrație legitimă fără organizarea unor noi alegeri generale.

„Chiar dacă publicul este obosit de alegeri, sondajul nostru arată că ar prefera să nu vadă pe cineva devenind prim-ministru fără a trece printr-un proces electoral. La fel ca în cazul conservatorilor înaintea lor, publicul reacționează negativ la ideea că liderii țării sunt aleși în încăperi în care ei nu sunt prezenți”, a declarat Seb Wride, șeful departamentului de sondaje de la Public First, pentru POLITICO.

Aproape sigur că Burnham îl va înlocui pe Starmer

Săptămâna trecută, Keir Starmer și-a anunțat demisia atât de la conducerea Partidului Laburist, cât și din fruntea guvernului britanic. 

Rezultatele sondajului pun în evidență o întrebare cheie în dezbaterea privind tranziția puterii în Marea Britanie, în contextul în care este aproape sigur că Burnham îl va înlocui pe Starmer, mai relevă sursa citată.

Pe de altă parte, mai mulți politicieni din Opoziție i-au cerut șui Burnham să convoace alegeri și să lase țara să decidă, în contextul în care el nu a fost candidat la parlament la ultimele alegeri generale.

În prezent, Partidul Laburist se află în urma partidului Reform UK al lui Nigel Farage de mai bine de un an în sondajele principale.

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