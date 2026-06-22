Cine este Andy Burnham, omul care ar putea deveni următorul prim-ministru al Marii Britanii

Andy Burnham a candidat de două ori, fără succes, la conducerea Partidului Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, potrivit The New York Times.

Acum, victoria sa decisivă în cadrul unor alegeri parlamentare parțiale îl apropie nu doar de acest obiectiv, ci și de posibilitatea de a ajunge la Downing Street în calitate de prim-ministru.

Un comunicator fluent, cunoscut pentru carismă, Andy Burnham a fost timp de nouă ani primar al regiunii Greater Manchester, unde și-a cultivat o imagine de optimism, activism și acel stil autentic și direct de a vorbi, caracteristic nordului Angliei.

Andy Burnham s-a născut la Liverpool în 1970. A studiat limba engleză la Universitatea din Cambridge, iar după absolvire a lucrat ca cercetător și consilier politic înainte de a intra în Parlament.

După ce a câștigat alegerile în 2001, reprezentând Leigh, a devenit ministru adjunct în guvernul lui Tony Blair. Ulterior, în cabinetul lui Gordon Brown, a ocupat funcțiile de secretar-șef al Trezoreriei, secretar pentru cultură, mass-media și sport, iar apoi secretar pentru sănătate.

După ce Partidul Laburist a pierdut alegerile generale din 2010, Andy Burnham a candidat la funcția de lider al partidului, clasându-se pe locul al patrulea. În 2015 a încercat din nou, dar a pierdut în fața lui Jeremy Corbyn.

„O cale greșită timp de 40 de ani”

În 2017, Andy Burnham a părăsit Parlamentul și a fost ales primar al Greater Manchester.

Andy Burnham a fost, de asemenea, în prima linie în timpul pandemiei, plângându-se că măsurile de restricție impuse de guvern penalizau regiuni precum a sa și ținând un discurs în centrul orașului Manchester care a devenit celebru.

Un fir roșu al carierei lui Andy Burnham a fost ideea că politica britanică și mass-media sunt prea centrate pe Londra și că inegalitatea regională a dăunat țării, un aspect pe care l-a subliniat în primul său discurs în Parlament, în 2001. În cadrul unui interviu recent, Andy Burnham a afirmat că Marea Britanie a fost „pe o cale greșită timp de 40 de ani”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că va demisiona. El va continua să fie șef al guvernului până la alegerea unui nou prim-ministru. Starmer va demisiona, de asemenea, din funcția de lider al Partidului Laburist. Nominalizările pentru conducerea partidului vor fi acceptate între 9 și 16 iulie. Starmer a declarat că nu va participa. The Independent notează că au existat discuții privind o posibilă tranziție a conducerii către Andy Burnham, recent revenit în Parlament, cu o eventuală preluare a funcției în septembrie pentru a permite o perioadă de pregătire.