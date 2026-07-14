O nouă lege din Marea Britanie își propune să oprească mușamalizările oficiale după tragedii

Marea Britanie își propune să oprească mușamalizările oficiale după tragedii, potrivit AP.

O lege menită să împiedice poliția și alți oficiali să mușamalizeze erorile și abaterile urmează să fie aprobată de legislatorii britanici marți. Aceasta vine la 37 de ani după ce a avut loc cea mai sângeroasă tragedie sportivă din țară. Incidentul a declanșat o campanie pentru dreptate.

Legea impune obligația de sinceritate

Proiectul de lege privind responsabilitatea în funcția publică impune funcționarilor publici obligația legală de sinceritate. Aceștia trebuie să spună adevărul despre tragediile publice, indiferent de impactul asupra reputației lor.

Legislația este mai cunoscută sub numele de Legea Hillsborough. Numele vine după dezastrul din 1989, în care 97 de fani ai echipei Liverpool au fost uciși într-o învălmășeală pe stadionul Hillsborough din Sheffield. O anchetă independentă din 2012 a constatat că poliția și-a acoperit propriile greșeli. Autoritățile au dat vina pe suporterii indisciplinați pentru decese.

Proiectul de lege urmează să fie finalizat marți în Camera Comunelor. Proiectul a avut o întârziere cauzată de disputele privind aplicarea sa spionilor britanici, arată sursa.

Un „proces securizat” de divulgare a informațiilor

În urma presiunilor exercitate de familiile îndoliate, guvernul a fost de acord că serviciile de informații vor fi acoperite de obligația de sinceritate. Totuși, va fi un „proces securizat” pentru divulgarea informațiilor, dacă acestea ar putea afecta securitatea națională.

Proiectul de lege va intra în vigoare după ce va fi aprobat de Camera Lorzilor. Aceasta reprezintă camera superioară a Parlamentului.

Keir Starmer, care a promis că va introduce legea în timpul campaniei electorale din 2024, urmează să deschidă dezbaterea asupra proiectului de lege în Camera Comunelor marți. Dezbaterea va avea loc într-unul dintre ultimele sale acte în calitate de lider, potrivit aceleiași surse.

Andy Burnham a militat pentru familiile îndoliate

Succesorul său, Andy Burnham, urmează să preia funcția de prim-ministru. El a militat mult timp în numele familiilor îndoliate.

„Datorăm acest moment familiilor din Hillsborough”, a transmis Burnham.

„Timp de 37 de ani, au refuzat să accepte o minciună. Au rămas fermi atunci când instituții puternice s-au încrucișat împotriva lor”, a adăugat acesta.

„Au dat dovadă de un curaj extraordinar și, pentru că nu au renunțat niciodată, vor lăsa o moștenire care se extinde mult dincolo de Hillsborough. Ei contribuie la remodelarea relației dintre public și stat pentru generațiile viitoare”, a mai declarat viitorul prim-ministru.

Incidentul din 1989

Stadionul Hillsborough are o capacitate de 54.000 de spectatori. Acesta era aproape plin pentru un meci împotriva lui Nottingham Forest pe 15 aprilie 1989. Atunci, peste 2.000 de fani ai echipei Liverpool au fost lăsați să se adune într-o secțiune rezervată exclusiv în picioare, în spatele unei porți. Victimele au fost izbite de garduri metalice sau călcate în picioare, iar multe s-au sufocat, potrivit sursei.

Poliția a creat o narațiune care îi învinovățea pe fanii beți, fără bilete și gălăgioși ai echipei Liverpool. Această variantă a fost răsturnată doar după ani de campanii desfășurate de familiile victimelor.

O anchetă inițială din 1991 a constatat că decesele au fost accidentale, o concluzie pe care familiile victimelor au refuzat să o accepte. Aceste constatări au fost anulate în 2012, după o anchetă amplă asupra dezastrului. Ancheta a examinat documente anterior secrete și a expus greșeli și abateri comise de poliție.

Verdictul juriului

În 2016, un juriu, la o a doua anchetă, a constatat că victimele au decedat ca urmare a neacțiunilor poliției, ale serviciului de ambulanță și ale clubului de fotbal Sheffield Wednesday. Acesta din urmă administra stadionul. De asemenea, juriul a constatat că comportamentul fanilor nu a contribuit la decese, mai specifică sursa.

În 2023, guvernul Marii Britanii și-a cerut scuze pentru modul în care au fost tratate familiile de-a lungul deceniilor. De asemenea, și-a cerut scuze și pentru întârzierea răspunsului său la raport.