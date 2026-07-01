UE grăbește acordurile comerciale cu Marea Britanie după demisia lui Keir Starmer

Comisia Europeană intenționează să finalizeze imediat după preluarea mandatului de către noul premier britanic negocierile privind mai multe acorduri economice și comerciale discutate în ultimele luni între Bruxelles și Londra, potrivit unor diplomați și oficiali europeni citați miercuri de Politico.

Printre acordurile prioritare pe care Bruxellesul dorește să le finalizeze se numără unul privind normele sanitare și fitosanitare pentru comerțul cu produse agroalimentare și alinierea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii, pentru a evita costuri suplimentare pentru companii.

De asemenea, UE și Marea Britanie negociază un program reciproc de mobilitate pentru tineri, care le-ar permite să studieze, să lucreze sau să călătorească pentru perioade limitate în cealaltă parte.

Negocierile includ și cooperarea în domeniul apărării, precum și integrarea Marii Britanii în piața internă europeană de energie electrică. Totodată, Londra ar fi interesată să participe la „un program european de sprijin pentru Ucraina în domeniul apărării”.

Summitul UE-Marea Britanie, amânat după demisia lui Starmer

Cele mai importante acorduri urmau să fie anunțate la summitul UE-Marea Britanie programat pentru data de 22 iulie. Reuniunea a fost însă amânată după ce Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru.

Oficialii europeni au declarat pentru sursa citată că Bruxellesul dorește reprogramarea summitului cât mai curând după instalarea noului executiv britanic, astfel încât negocierile să nu fie întârziate. Nu a fost stabilită încă o dată oficială, dar mijlocul lunii octombrie este considerat cel mai probabil moment pentru organizarea reuniunii.

UE se așteaptă ca noul guvern să continue negocierile

Sursele europene afirmă că Bruxellesul nu anticipează modificări semnificative ale poziției Londrei după schimbarea premierului. Fostul primar al orașului Manchester, Andy Burnham, este considerat principalul favorit pentru preluarea conducerii guvernului, iar negociatorii britanici au transmis că direcția actuală a relației cu Uniunea Europeană va fi menținută.

Cu toate acestea, oficialii spun că mai este nevoie de negocieri înainte ca toate acordurile să primească aprobarea finală.

Ministrul britanic pentru Relațiile cu Uniunea Europeană, Nick Thomas-Symonds, s-a deplasat miercuri la Bruxelles pentru discuții cu vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, privind continuarea colaborării dintre UE și Marea Britanie.

„Întâlnirile mele de astăzi de la Bruxelles sunt dedicate finalizării acordurilor anunțate la summitul de anul trecut pentru a reduce costurile pentru gospodării, a crea oportunități pentru tineri și a consolida securitatea țării noastre”, a declarat Thomas-Symonds înaintea întrevederii.

Ce presupune „resetarea” relațiilor post-Brexit

Așa-numita „resetare” a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie nu presupune revenirea Regatului Unit în UE, în piața unică sau în uniunea vamală. Obiectivul este reducerea barierelor comerciale apărute după Brexit, ceea ce, potrivit autorităților britanice, ar putea diminua costurile pentru consumatori.

Pachetul negociat include, de asemenea, un program de mobilitate pentru tineri și o cooperare mai strânsă între UE și Marea Britanie în domenii precum apărarea, securitatea și energia, fără modificarea acordurilor fundamentale care reglementează ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.