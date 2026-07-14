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Ucraina prelungește pentru a 20-a oară legea marțială și mobilizarea

Parlamentul Ucrainei a aprobat marți, pentru a 20-a oară de la începutul invaziei ruse din 2022, prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale cu încă 90 de zile. Măsurile vor rămâne în vigoare până la 31 octombrie 2026 și mențin restricțiile care împiedică, printre altele, organizarea alegerilor în țară.
Ucraina prelungește pentru a 20-a oară legea marțială și mobilizarea
Parlamentul Ucrainei/sursa foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com
Maria Miron
14 iul. 2026, 14:39, Știri externe
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Verhovna Rada, Parlamentul ucrainean, a aprobat proiectele de lege propuse de președintele Volodimir Zelenski pentru prelungirea cu încă 90 de zile a legii marțiale și a mobilizării generale. Noile măsuri vor intra în vigoare la 2 august și se vor aplica până la 31 octombrie 2026, potrivit Ukrainska Pravda.

Prelungită de 20 de ori

Ambele proiecte au fost adoptate cu o majoritate covârșitoare de către deputații ucraineni. Cele două măsuri urmau să expire la începutul lunii august, însă președintele Volodimir Zelenski a solicitat Parlamentului prelungirea lor cu încă 90 de zile.

Este a douăzecea oară când Parlamentul ucrainean votează prelungirea acestor măsuri de la instituirea lor, pe 24 februarie 2022, în ziua în care Rusia a lansat invazia la scară largă împotriva Ucrainei.

Legea marțială blochează organizarea alegerilor

Legea marțială oferă autorităților ucrainene puteri extinse pentru apărarea țării pe durata războiului. Ea permite mobilizarea resurselor civile în scop militar, impunerea unor restricții de circulație și aplicarea unor măsuri speciale de securitate, în funcție de evoluția situației din teren.

În paralel, mobilizarea generală permite continuarea recrutării rezerviștilor și a altor categorii de persoane eligibile pentru serviciul militar.

Una dintre cele mai importante consecințe ale legii marțiale este că în Ucraina nu pot fi organizate alegeri prezidențiale, parlamentare sau locale cât timp aceasta este în vigoare. Din acest motiv, alegerile prezidențiale care ar fi trebuit să aibă loc în 2024 au fost amânate, iar actualele autorități își continuă mandatul până la încetarea acestui regim excepțional și organizarea unui nou scrutin.

Kievul: măsurile sunt necesare pe toată durata războiului

În practică, legea marțială a însemnat și menținerea unor restricții privind ieșirea din țară a majorității bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, categorie supusă obligațiilor de mobilizare, cu excepțiile prevăzute de legislația ucraineană.

Autoritățile de la Kiev susțin că menținerea legii marțiale și a mobilizării este necesară atât timp cât războiul cu Rusia continuă și amenințarea militară persistă.

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