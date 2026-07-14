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Un bărbat din Berlin a fost pus sub acuzare, fiind suspectat că a drogat și violat până la 58 de femei

Un electrician în vârstă de 68 de ani din Berlin a fost trimis în judecată după ce procurorii l-au acuzat că a drogat femei cunoscute pe platforme de întâlniri online pentru a le viola. Autoritățile anunță că bărbatul și-a filmat agresiunile, iar numărul victimelor ar putea ajunge la 58.
Un bărbat din Berlin a fost pus sub acuzare, fiind suspectat că a drogat și violat până la 58 de femei
Sursă foto: sachsen.de
Radu Mocanu
14 iul. 2026, 16:07, Știri externe
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Parchetul din Berlin l-a pus pe bărbat sub acuzare în 22 de cazuri care implică 14 femei. Suspectul este acuzat de viol în formă agravată și vătămare corporală gravă, notează publicația Bild

Cum acționa suspectul și ce au găsit polițiștii la percheziții?

Bărbatul își cunoștea victimele prin intermediul platformelor de întâlniri online. Acesta le-ar fi administrat un amestec de somnifere și alcool, după care le-ar fi agresat sexual în timp ce se aflau într-o stare de inconștiență. 

Procurorii susțin că toate agresiunile au fost filmate, iar femeile nu au avut cunoștință despre cele întâmplate până la declanșarea investigației.  

La începutul anului trecut, polițiștii i-au percheziționat apartamentul în urma unei informări anonime. De acolo au ridicat mai multe dispozitive digitale. 

După un an în care autoritățile au verificat materialele stocate pe dispozitive, poliția a efectuat o nouă percheziție, în luna martie a anului curent, arestându-l preventiv. 

Bilanțul victimelor

Procurorii apreciază că numărul total al victimelor ar putea ajunge la 58. Pe lângă cele 14 femei incluse în rechizitoriu, autoritățile au identificat alte 30 de presupuse victime, însă investigațiile în cazurile respective sunt încă în desfășurare. Totodată, alte 10 femei care apar în anchetă nu au fost încă identificate. 

Anchetatorii precizează că alte 36 de presupuse fapte, comise împotriva unei femei în perioada 2010-2014, nu vor mai putea fi urmărite penal, ca urmare a prescrierii. 

Dosarul se află la Tribunalul din Berlin care urmează să decidă dacă va admite rechizitoriul și va stabili data începerii procesului. 

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