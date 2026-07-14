Efectele Cupei Mondiale asupra economiei. Ce orașe și ce activități au avut de câștigat

Fiecare oraș gazdă din SUA a înregistrat o creștere economică în timpul Cupei Mondiale de fotbal, potrivit CNBC care citează Institutul Bank of America. Kansas City și Philadelphia sunt orașele care au înregistrat cele mai mari creșteri economice în fazele eliminatorii ale competiției.

„Puteți vedea efectul Cupei Mondiale pe teren. Cheltuielile au crescut după începerea turneului, restaurantele și barurile înregistrând unele dintre cele mai puternice creșteri, deoarece consumatorii au transformat meciurile în evenimente sociale”, a declarat David Tinsley, economist la institutul menționat.

Cupa Mondială a produs profit pentru hotelieri

Cheltuielile personale în orașele gazdă din SUA au crescut cu 5% față de anul trecut, între 10 iunie și 5 iulie, Kansas City fiind în fruntea creșterilor. De asemenea, Kansas City a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală a performanței hoteliere dintre piețele gazdă, cu venituri în creștere cu aproape 50%, așa cum a stabilit firma de analiză a industriei CoStar. Și Philadelphia a înregistrat o creștere puternică, deoarece meciul Cupei Mondiale a coincis cu sărbătorile de 4 iulie și evenimentele America 250 de ani.

Impactul real este mult mai mare, deoarece rezultatele conțin doar cheltuielile cu cardurile din SUA și nu includ numerar, cecuri și alte cheltuieli efectuate de turiștii străini.

Veniturile în creștere au fost susținute și de majorarea prețurilor. În prima parte a Cupei Mondiale, hotelurile din orașele gazdă au perceput tarife cu 21% mai mari.

Pe măsură ce turneul a ajuns în faza eliminatorie, cererea de cazare a crescut cu 2,4% față de anul trecut. Asta se explică și prin faptul că fanii nu au știu dacă și unde va juca echipa lor.

Cupa Mondială, profitabilă și pentru companiile aeriene

Analiza a mai arătat că rezervările de zboruri din Argentina au crescut cu aproape 46% de la începerea turneului. În ceea ce privește rezervările argentinienilor către Atlanta, unde Argentina a jucat în optimi și va juca în semifinale, au crescut cu 108$.

„Fanii Argentinei urmăresc îndeaproape turneul și răspund cu rezervări în timp real”, este explicația experților.

Rezervările totale către orașele gazdă ale Cupei Mondiale au crescut cu aproape 4% față de anul trecut. După meciul de deschidere al turneului, rezervările de zboruri au crescut cu aproape 75% față de săptămâna precedentă.

Experții au analizat și reacția fanilor argentinieni în ceea ce privește rezervările de zboruri pentru orașele unde se vor juca finala mică și finala mare. Rezervările de zboruri către New York/New Jersey pentru finala Cupei Mondiale sunt slabe, în scădere cu aproximativ 15% față de anul precedent, în timp ce rezervările din Argentina către Miami, gazda meciului pentru locul trei, au crescut cu aproape 17%.

Acest lucru sugerează că fanii argentinieni nu sunt siguri că echipa lor va ajunge în marea finală. Dacă Argentina va învinge Anglia, rezervările argentinienilor către New York vor crește rapid.

Cupa Mondială și prețul biletelor

În afară de masă, cazare și drum, fanii mai au o cheltuială importantă: biletul de meci. După eliminarea SUA și a Mexicului, prețurile de revânzare pentru mai multe meciuri din sferturile de finală au scăzut brusc. Totuși, prețurile pentru biletele disponibile sunt de ordinul miilor de dolari.

Cupa Mondială de fotbal a ajuns în faza semifinalelor.

Marți, Franța va întâlni Spania pe stadionul AT&T din Arlington, Texas. Miercuri, Anglia va întâlni Argentina pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta, Georgia.

Finala mică se va juca sâmbătă la Miami. Marea finală a Cupei Mondiale va fi duminică pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey.