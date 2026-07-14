O companie aeriană va percepe prețuri mai mari clienților care nu vor să aibă vecin de scaun în avion

Compania aeriană United Airlines va percepe prețuri mai mari clienților care doresc să păstreze liber locul din mijloc pe scaunele spațioase ale aeronavei Airbus A321XLR. Potrivit CNBC, avioanele menționate au rază lungă de acțiune și fuselaj îngust, iar clienții ar putea fi atrași de ideea de a nu avea vecin.

Compania aeriană a făcut anunțul marți. Masa apărută în locul scaunului din mijloc va fi folosită în comun de pasagerii de pe locurile de la geam și de la coridor. Compania nu a anunțat cât va costa biletul fără vecin însă a lăsat să se înțeleagă că oferta ar putea fi extinsă și la alte tipuri de aeronavă.

Cum încearcă companiile aeriene să-și crească veniturile

Companiile aeriene încearcă să-și crească veniturile afectate de crizele mondiale prin diferite oferte. Săptămâna trecută, Delta Air Lines a preluat modelul companiei United privind tarifele de bază la clasa business și la clasa economică premium, care nu includ avantajele incluse anterior în bilet.

De exemplu, Delta nu va mai include în tariful de bază accesul la lounge-ul său de top Delta One sau la selecția de locuri cu cele mai ieftine bilete la clasa business pe distanțe lungi.

În martie, United a anunțat că intenționează să lanseze un set de trei locuri la clasa economică care pot fi transformate într-un pat, pe care îl numește „Rândul Relax”.