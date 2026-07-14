Prima pagină » Economic » O companie aeriană va percepe prețuri mai mari clienților care nu vor să aibă vecin de scaun în avion

O companie aeriană va percepe prețuri mai mari clienților care nu vor să aibă vecin de scaun în avion

O mare companie aeriană va percepe prețuri mai mari clienților care nu vor să aibă vecin de scaun în timpul zborurilor. Este vorba despre scaunul din mijlocul rândului de trei locuri care se va transforma într-o măsuță pentru pasagerii din laterale.
O companie aeriană va percepe prețuri mai mari clienților care nu vor să aibă vecin de scaun în avion
Petru Mazilu
14 iul. 2026, 17:26, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Compania aeriană United Airlines va percepe prețuri mai mari clienților care doresc să păstreze liber locul din mijloc pe scaunele spațioase ale aeronavei Airbus A321XLR. Potrivit CNBC, avioanele menționate au rază lungă de acțiune și fuselaj îngust, iar clienții ar putea fi atrași de ideea de a nu avea vecin.

Compania aeriană a făcut anunțul marți. Masa apărută în locul scaunului din mijloc va fi folosită în comun de pasagerii de pe locurile de la geam și de la coridor. Compania nu a anunțat cât va costa biletul fără vecin însă a lăsat să se înțeleagă că oferta ar putea fi extinsă și la alte tipuri de aeronavă.

Cum încearcă companiile aeriene să-și crească veniturile

Companiile aeriene încearcă să-și crească veniturile afectate de crizele mondiale prin diferite oferte. Săptămâna trecută, Delta Air Lines a preluat modelul companiei United privind tarifele de bază la clasa business și la clasa economică premium, care nu includ avantajele incluse anterior în bilet.

De exemplu, Delta nu va mai include în tariful de bază accesul la lounge-ul său de top Delta One sau la selecția de locuri cu cele mai ieftine bilete la clasa business pe distanțe lungi.

În martie, United a anunțat că intenționează să lanseze un set de trei locuri la clasa economică care pot fi transformate într-un pat, pe care îl numește „Rândul Relax”.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
GSP.ro
Cea mai mare agenție de rating, Fitch, care poate arunca România la „junk”, față în față cu Ministerul de Finanțe. Cine participă și ce se discută
Gandul
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Cancan
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
Libertatea
ANM a făcut anunțul! Vremea se schimbă din nou, iar începutul lui august aduce temperaturi neașteptate
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da