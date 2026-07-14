Ministerul Finanțelor, discuții cu oficialii Fitch Ratings despre evoluția consolidării fiscale. Alexandru Nazare: „Menținerea ratingului de țară este obligatorie”

Oficialii Ministerului Finanțelor au prezentat în cazul întâlnirii de marți o analiză detaliată a evoluțiilor macroeconomice din prima jumătate a anului 2026, perspectivele pentru anul 2027, politica fiscală, execuția bugetară pe primele cinci luni ale anului 2026, managementul datoriei publice și stadiul absorbției fondurilor europene.

De amintit că Agenția de evaluare Fitch Ratings a reconfirmat, pe 13 februarie, ratingul suveran al României la nivelul BBB- pentru datoria pe termen lung în valută, menținând perspectiva negativă.

Potrivit informării instituției la acea dată, factorii care ar putea conduce la o îmbunătățire a perspectivei de rating includ încrederea ca progresele constante în consolidarea fiscală vor susține stabilizarea datoriei publice pe termen mediu, precum și o reducere structurală a deficitului de cont curent. „Menținerea calificativului investment grade rămâne esențială pentru România, influențând direct capacitatea de finanțare și interesul investitorilor pentru economia națională”, transmitea Minsiterul Finanțelor acum cinci luni.

„Dialogul cu agențiile de rating trebuie susținut prin date credibile”

Reuniunea face parte din seria consultărilor desfășurate de agenție cu principalele instituții economice ale statului român și a avut ca obiectiv prezentarea evoluțiilor economice recente, a strategiei de consolidare fiscală și a perspectivelor economice pentru perioada următoare, arată instituția.

„România își menține angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală și stabilitatea macroeconomică, continuând implementarea consecventă a măsurilor de ajustare și a reformelor convenite cu Comisia Europeană. Menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă. Ratingul nu este doar un indicator tehnic: el influențează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie și capacitatea statului de a finanța investițiile și serviciile publice. De aceea, dialogul cu agențiile de rating trebuie susținut prin date credibile, reforme implementate și o direcție fiscal-bugetară predictibilă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Potrivit informării transmise, reprezentanții Ministerului Finanțelor au evidențiat că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul 2025 produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare.

„Pe partea de cheltuieli, execuția bugetară pentru primele cinci luni ale anului 2026 confirmă că măsurile de limitare a cheltuielilor funcționează conform planificării. Nivelul mai scăzut al cheltuielilor cu salariile din sectorul public și asistența socială reflectă implementarea riguroasă a strategiei de consolidare fiscală”, se arată în comunicatul transmis.

Planul de management al datoriei publice

Delegația Ministerului Finanțelor a subliniat de asemenea importanța menținerii unui ritm alert al investițiilor finanțate din fonduri europene, ca pilon principal de susținere a activității economice și de compensare a efectelor de ajustare pe termen scurt, iar corelat cu acest aspect, fondurile europene reprezintă un motor esențial pentru economie în această perioadă.

Datele furnizate indică faptul că în primele cinci luni ale anului, aproximativ 71% din totalul investițiilor publice au fost asigurate direct din fonduri europene și din resursele aferente Planului Național de Redresare și Reziliență. Reprezentanții ministerului au dat asigurări că sunt continuate eforturile susținute pentru finalizarea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR, precum și pentru accelerarea absorbției din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și operaționalizarea programului SAFE.

„În ceea ce privește managementul datoriei publice, reprezentanții Ministerului Finanțelor au arătat că planul de finanțare pentru anul 2026 se derulează conform calendarului stabilit. Partea română a reafirmat că prioritatea pe termen mediu rămâne îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice, creșterea veniturilor colectate și accelerarea proiectelor de infrastructură care stimulează competitivitatea economică a României”, potrivit instituției.

Decizia agenției de rating privind evaluarea ratingului de credit suveran al României și a perspectivei de țară va fi publicată oficial pe 31 iulie.