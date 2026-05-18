Alexandru Nazare: 31 iulie va fi „un nou test de credibilitate economică” pentru România

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că următorul raport al agenției Fitch Ratings, programat pentru 31 iulie, va reprezenta „un nou test de credibilitate economică” pentru România, după ce agenția a remarcat reducerea deficitului bugetar în primul trimestru din 2026.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mai 2026, 22:02, Economic
„După ultima evaluare S&P, Fitch Ratings transmite azi un nou mesaj pentru România: am redus deficitul în primul trimestru, dar adevăratul test de credibilitate este ce facem de acum înainte”, a transmis Nazare, luni seara, pe Facebook.

Potrivit ministrului, deficitul bugetar a scăzut la aproximativ 1% din PIB în primul trimestru din 2026, aproape la jumătate față de aceeași perioadă din 2024 și 2025.

„România îşi poate corecta dezechilibrele atunci când există disciplină”

„Agenția de rating a publicat azi (n.r – luni ) o nouă analiză care reconfirmǎ eficiența măsurilor fiscale adoptate anul trecut. Deficitul bugetar a coborât la aproximativ 1% din PIB în primul trimestru din 2026, aproape la jumătate față de aceeași perioadă din 2024 și 2025. Este un semnal major pentru agențiile de rating, care arată că România îşi poate corecta dezechilibrele atunci când există disciplină, control al cheltuielilor și decizii asumate. Sunt rezultate care nu vin din declarații, ci din execuție tratată cu responsabilitate. Dintr-un efort asumat şi susținut la nivelul guvernului, girat pentru prima oară în România de primul ministru Ilie Bolojan, și din măsuri coerente, care încep să redea încredere în stabilitatea finanțelor publice”.

Acesta avertizează însă că analiza Fitch nu reprezintă „un motiv de relaxare”.

„Agenția atrage ferm atenția că principalul risc nu este execuția bugetară pe termen scurt, ci lipsa de predictibilitate pentru strategia fiscală din 2027 și anii următori. Cu alte cuvinte, rezultatele bune dintr-un trimestru trebuie transformate într-o direcție stabilă și credibilă pe termen mediu”, potrivit ministrului.

Potrivit lui Nazare, Fitch avertizează și asupra riscurilor generate de instabilitatea politică, întârzierile reformelor din PNRR și presiunile externe asupra economiei.

„Următorul raport de evaluare al agenției pentru România va fi publicat pe 31 iulie. Până atunci, cel mai mult va conta nu ce spunem, ci ce facem concret: reforme reale, absorbție de fonduri europene, disciplină bugetară și continuitate în consolidarea fiscală”, a conchis Nazare.

