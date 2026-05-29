Fitch a îmbunătățit ratingul Transgaz cu o treaptă, peste cel al României. Operatrul a urcat de la BBB- cu perspectivă pozitivă la BBB cu perspectivă stabilă

Agenția Internațională de Rating Fitch a îmbunătățit ratingul de risc de neplată pe termen lung (IDR) al companiei Transgaz de la „BBB-” la „BBB”, cu perspectivă stabilă. De asemenea, Fitch a revizuit Profilul de Credit Independent (SCP) al companiei de la „bbb-” la „bbb”.

„Îmbunătățirea ratingului reflectă rata medie a îndatorării nete aferente fondurilor din exploatare (FFO) ale Transgaz de 3,1x în perioada 2026-2028, considerabil sub pragul de sensibilitate pozitiv de 4x pentru ratingul anterior „BBB-”, precum și creșterea sustenabilă a EBITDA în urma capex-ului amplu din perioada 2024-2025. Fluxul de numerar liber (FCF) prognozat este marginal mai puțin negativ și mai normalizat, cu o medie de aproximativ minus 210 mil. RON în perioada 2026-2028, comparativ cu proiecțiile noastre anterioare. După finalizarea celui mai vast proiect capex, interconectarea Marea Neagră-Podișor, nu mai există nici o concentrare a planului capex pe un singur proiect de anvergură, ceea ce expunea compania la un risc de execuție ridicat, putând genera întârzieri care se traduc prin estimări EBITDA semnificativ mai mici decât cele preconizate”, conform documentului citat.

Transgaz, care deține monopolul transportului de gaze naturale în România, este o companie la care statul, prin Secretariatul general al Guvernului, deține pachetul majoritar de acțiuni (58.5%).

Transgaz devine astfel cel mai bine cotată de Fitch dintre companiile listate la Bursa de Valori București, incluse în indicele BET-NG și care sunt supuse evaluării de rating, alături de Romgaz, Transelectrica, Nuclearelectrica, Electrica

Principalii factori care au susținut upgrade-ul ratingului sunt:

Levierul net al fondurilor Transgaz (FFO) proiectat mai mic;

Creștere solidă EBITDA și FFO;

FCF normalizat, dar încă negativ;

Metodologia aprobată a celei de a 5 a perioade de reglementare;

Relația cu ratingul suveran;

Finalizarea Proiectului Țărmul Mării Negre-Podisor, cel mai mare proiect de investiții, care va conecta rezerve mari de gaze naturale din Marea Neagră – proiectul Neptun Deep al OMV Petrom și Romgaz – odată ce producția de gaz începe în 2027 – de conducta BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria).

Integrarea BRUA în Coridorul Vertical va transforma România într-un important jucător pe piața gazelor din regiune, va contribui direct la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, la reducerea dependențelor de gazul rusesc și la consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova și Ucrainei, respectiv a întregii Europe Centrale și de Est și a zonei Balcanilor; Gazele naturale vor fi transportate prin Grecia către alte țări prin mai multe puncte de intrare și ieșire și din diferite surse de aprovizionare (LNG american, Azerbaidjan, Qatar, Algeria, Egipt, Iran etc.). Proiectul „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre -Podisor „a fost recunoscut în baza de active reglementată (RAB) din octombrie 2025, contribuind la o creștere de aproape 40% a RAB în 2025. Acest lucru a determinat o creștere semnificativă a EBITDA și FFO ale Transgaz. Costul proiectului a fost în jur de 2,3 miliarde RON și a fost susținut prin granturi, conform infromării Transgaz.

Investițiile realizate, planurile strategice investiționale pe termen mediu și lung de dezvoltare durabilă, modernizare și extindere a SNT, în vederea creșterii capacității de transport, a interconectării cu sistemele de transport gaze naturale invecinate, racordării mai multor localități, alinierii la cerințele energetice viitoare, consolidării securității energetice naționale, regionale și europene, performanțele financiare și perspectivele prezentate în modelul de business prin prisma principalilor indicatori de performanță operațională și economico-financiară s-au aflat printre principalele elemente avute în vedere la evaluarea ratingului companiei și care au susținut îmbunătățirea acestuia.

În procesul de evaluare a ratingului companiei o importanță majoră a avut-o și evaluarea sistemului de guvernanță corporativă (ESG) implementat, prin care Transgaz, aplică corect și transparent cele mai bune practici în administrarea companiilor tranzacționate public în domeniul guvernanței corporative, performanța managerială a companiei fiind evaluată anual în baza îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Managementul Transgaz și-a îndeplinit și depășit indicatorii de performanță asumați prin Planul de Administrare, reușind să performeze an de an, Transgaz ocupând astăzi locul 4 în topul operatorilor de transport și sistem (OTS) de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Cu cât a crescut valoarea de piață

Transgaz este în prezent un grup format din cinci companii: SNTGN Transgaz SA, Transport România Hidrogen SRL și Petrostar SA din România și Eurotransgaz SRL și Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova, fiind singurul operator de transport și sistem gaze naturale care operează integral peste 16.350 km de rețea, pe teritoriul a două țări diferite: România, membră UE – peste 14.680 km (14.380 km existenți și peste 300 km în execuție) și Republica Moldova, non UE (în curs de aderare) -1.670 km.

Transgaz are o prezență activă de peste 19 ani pe piața de capital din România, fiind listată la Bursa de Valori București, la categoria Premium, 58,5097% din acțiuni sunt deținute de Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), iar 41,4903% de către alți acționari (free-float), persoane juridice și persoane fizice.

Valoarea de piață a companiei a crescut de aproximativ 12 ori de la sfârșitul anului 2008 anul listării, majorându-se cu 15,22 miliarde de lei (2,81 miliarde de euro), de la 1,44 miliarde de lei (0,37 miliarde de euro) la data de 30 decembrie 2008, la 16,65 miliarde de lei (3,17 miliarde de euro) la data de 28 mai 2026, Transgaz consolidându-și poziția pe piața de capital din România, demonstrând reziliență și capacitate de creștere într-un context marcat de provocări politice și economice.

Potrivit sursei citate, pe fondul evoluției prețului, acțiunile Transgaz au înregistrat în 2026 o creștere de 33% față de finele anului trecut, ajungând la 89 lei/acțiune, un semnal pozitiv pentru investitori, dinamica fiind determinată atât de rezultatele financiare raportate pentru anul 2025, cât și de perspectivele de creștere ale companiei în anii următori. Evoluția pozitivă a acțiunii TGN și a capitalizării bursiere de la listare și până în prezent, reflectă atât încrederea investitorilor în perspectivele companiei, cât și impactul favorabil al deciziilor strategice, al rezultatelor financiare și al contextului legislativ și economic.

„Investițiile reprezintă vectorul principal al dezvoltării sustenabile a companiei, atât în ceea ce privește profitabilitatea cât și creșterea securității energetice a țării și a regiunii, dezvoltarea economică a țării, prin creșterea gradului de interconectare cu sistemele de transport gaze naturale adiacente și extinderea Sistemului Național de Transport gaze naturale în scopul racordării la acesta a unui număr cât mai mare de localități. Corelată cu așteptările acționarilor privind obiectivele investiționale, strategia și politica de investiții a Grupului Transgaz, se înscrie pe o traiectorie ascendentă, prin evoluția investițiilor realizate în ultimii 15 ani, în valoare de aprox.14 miliarde lei (aprox. 2,8 miliarde euro), acestea fiind destinate peste 95% pentru dezvoltarea, modernizarea și retehnologizarea SNT și a instalațiilor aferente, 5% pentru lucrări de acces la SNT și dezvoltări ale SNT conform Legii 123/2012, actualizată”, potrivit companiei.