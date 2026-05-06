Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece și cum va evolua capacitate de depozitare a României? Răspunsurile șefei Depogaz

Gazele naturale rămase în depozitele României reprezentau aproape un sfert din capacitatea națională de stocare la finalul sezonului rece, când se încheie, teoretic, și ciclul de extracție.

Depogaz Ploiești este controlată de Romgaz, producătorul național de gaze și principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,54% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României. Restul îî revine companiei Depomureș, deținută de Grupul Engie SA prin Engie Group Participations (59%) și de S.N.G.N. Romgaz S.A. (40%).

Romgaz este o companie controlată de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni (70,0071%), este listată la Burse de Valori București, și are o cotă de peste 52% din producția națională de gaze naturale.

Cât s-a consumat și cât s-a extras în sezonul rece

Într-un răspuns la solicitarea Mediafax, directorul general al Depogaz, Mădălina Moise, a subliniat că, și după 1 aprilie, când începe sezonul de injecție, depozitele sunt operate într-un mod coordonat, cu accent pus pe utilizarea etapizată a acestora, pentru a asigura menținerea livrărilor în condiții de stabilitate pe întreaga durată a sezonului.

Oficialii Depogaz Ploiești anunțat oficial recent că în sezonul rece 2025–2026 asigurat funcționarea în parametri normali a depozitelor, în condiții de operare prudentă, adaptată evoluției consumului, pe întreaga perioadă de iarnă.

Consumurile de gaze naturale înregistrate în România în perioada noiembrie 2025 – martie 2026 au fost de 6,46 mld mc, ușor mai scăzute comparativ cu cele înregistrate anul trecut , care s-au situat la 6,49 mld mc, arată analiza operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale, Transgaz, transmisă la soșicitarea Mediafax chiar pe 1 aprilie, când a început oficial sezonul de extracție, pe baza datelor finale valabile în data de 30 martie.

„Față de media ultimilor 3 ani, consumurile de gaze naturale din perioada sezonului rece 2025-2026 sunt cu 4,0% mai mari din cauza temperaturilor mai scăzute din această perioadă”, au transmis la acea dată oficialii Transgaz.

În ceea ce privește cantitățile de gaze naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană acestea au fost de 2,36 mld mc, cu 5,3% mai mici față de cea înregistrată în ciclul de extracție 2024-2025, dar cu 17% mai mare decât media din ultimii trei ani.

Cu o zi înainte de finalul oficial al sezonului de extracție, la data de 30 martie 2026, stocul în depozitele de înmagazinare subterană a fost de 769,3 mil mc, respectiv un grad de umplere 24,3%, comparativ cu cel de anul trecut, la aceeași dată de 803,4 mil mc, când România mai avea stocuri de 25,3% din capacitatea de depozitare, arătau datele Transgaz.

Depozite operate coordonat

Potrivit datelor Depogaz Ploiești, la începutul sezonului rece, la 1 noiembrie 2025, gradul de umplere a depozitelor Depogaz era de 97,84%. Conform Regulamentului (UE) 2024/2995, statele membre aveau obligația de a atinge un nivel minim de 90% până la această dată. Depogaz a îndeplinit această țintă încă din 20 septembrie 2025, devansând, astfel, termenul limită impus de reglementările europene și depășind media de umplere la nivel european. La finalul sezonului, la 1 aprilie 2026, gradul de umplere a depozitelor operate de Depogaz era de 23,6%, un nivel comparabil cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului anterior (24,82% la 1 aprilie 2025).

Potrivit oficialilor Depogaz, gazele rămase în depozite sunt distribuite în continuare într-o structură echilibrată, inclusiv în depozitele Bilciurești și Urziceni, care permit menținerea livrărilor în această perioadă. Depozitele sunt operate integrat, iar extracția este realizată în funcție de caracteristicile tehnice ale fiecăruia și de necesarul sistemului.

Conform reglementărilor în vigoare, ciclul de injecție a început la 1 aprilie 2026. În această perioadă, operarea depozitelor este adaptată cererii și poate include atât injecție, cât și extracție, în funcție de solicitările clienților și de condițiile pieței.

„Depozitele Depogaz sunt operate într-un mod coordonat, iar în prezent, accentul este pus pe utilizarea etapizată a acestora, în funcție de caracteristicile tehnice specifice fiecărui depozit. Această abordare permite o utilizare mai eficientă a capacităților disponibile și asigură menținerea livrărilor în condiții de stabilitate pe întreaga durată a sezonului”, a transmis Mădălina Moise pentru Mediafax.

Întrebată în ce condiții sunt acceptate extracțiile/livrările din depozite și daă se remarcă în această perioadă o cerere mai ridicată de gaze care să impună urgența extracției, directorul general al Depogaz a precizat că nu există situații care să afecteze funcționarea normală a sistemului.

„Conform reglementărilor, ciclul de injecție începe pe 1 aprilie, însă operarea depozitelor rămâne flexibilă. În funcție de nominalizările clienților, condițiile de piață și de factorii meteorologici, pot fi derulate atât operațiuni de injecție, cât și extracție, de regulă prin mecanisme comerciale specifice, precum swap-ul — o practică uzuală în domeniu. În această perioadă operarea este adaptată evoluției consumului, fără a exista situații care să afecteze funcționarea normală a sistemului”,

Planuri de extindere

Depogaz operează cinci depozite de înmagazinare subterană, dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, care asigură aproximativ 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare a României: Bilciurești (capacitate activă – 1,31 miliarde mc, capacitate de extracție – 14 milioane mc/zi), Urziceni (capacitate activă – 0,36 miliarde mc, capacitate de extracție – 4,5 milioane mc/zi), Bălăceanca (capacitate activă – 0,05 miliarde mc, capacitate de extracție – 1,2 milioane mc/zi), Ghercești (capacitate activă – 0,25 miliarde mc, capacitate de extracție – 2 milioane mc/zi) și Sărmășel (capacitate activă – 0,9 miliarde mc, capacitate de extracție – 7,5 milioane mc/zi).

Capacitate de depozitare a României este așteptată să crească anul viitor, potrivit răspunsului șefei Depogaz la solicitarea Mediafax.

„Pentru următorul sezon rece, capacitatea totală de înmagazinare rămâne la un nivel comparabil cu cel actual. Depogaz are însă în derulare proiecte de modernizare la depozitul Bilciurești, care vizează creșterea capacității zilnice de extracție cu până la 6 milioane mc/zi și îmbunătățirea performanței operaționale. Aceste investiții vor avea un impact gradual în perioada următoare, termenul estimat de finalizare fiind anul 2027”, a trasmis directorul general al Depogaz, pentru Mediafax.

Potrivi oficialului, în paralel, compania are în vedere dezvoltarea unor proiecte de extindere, de exemplu la depozitul Ghercești, acesta fiind în faza de identificare fonduri. Implementarea acestui proiect va duce la creșterea capacității de înmagazinare cu 350 milioane mc/an și o creștere a capacității zilnice de extracție / injecție cu 4 milioane mc/zi.

„Capacitatea zilnică totală de extracție este de 29,2 milioane metri cubi, acest nivel fiind atins la începutul ciclului de extracție, când depozitele sunt pline. Debitul scade progresiv pe măsură ce stocurile se diminuează. Depogaz are în derulare proiecte de modernizare și dezvoltare a capacităților de înmagazinare, inclusiv la depozitul Bilciurești, precum și proiecte de extindere, cum este cel de la Ghercești. Aceste investiții vizează creșterea performanței operaționale și a flexibilității sistemului. Strategia noastră urmărește majorarea capacității de înmagazinare și a capacității zilnice de extracție, pentru a reduce variațiile sezoniere și a consolida rolul depozitelor în asigurarea securității energetice”, a declarat Mădălina Moise.