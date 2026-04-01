Consumul de gaze din această iarnă a fost cu 4% mai mare decât media ultimilor trei ani. Cât a rămas în depozite la finalul sezonului de extracție – Datele oficiale ale Transgaz

Consumurile de gaze naturale înregistrate în România în perioada noiembrie 2025 – martie 2026 au fost de 6,46 mld mc, ușor mai scăzute comparativ cu cele înregistrate anul trecut , care s-au situat la 6,49 mld mc, arată analiza Transgaz, transmisă miercuri, 1 aprilie, când începe oficial sezonul de extracție, pe baza datelor finale valabile în data de 30 martie.

„Față de media ultimilor 3 ani, consumurile de gaze naturale din perioada sezonului rece 2025-2026 sunt cu 4,0% mai mari din cauza temperaturilor mai scăzute din această perioadă”, au transmis oficialii operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale.

În ceea ce privește cantitățile de gaze naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană acestea au fost de 2,36 mld mc, cu 5,3% mai mici față de cea înregistrată în ciclul de extracție 2024-2025, dar cu 17% mai mare decât media din ultimii trei ani.

Conform cifrelor oficiale, de la începutul lunii noiembrie 2025 și până la finalul lui martie 2026, cel mai mare consum de gaze zilnic la nivel de țară s-a înregistrat în 19 ianuarie 2026, când acesta a ajuns la 63,6 mil mc, din care prin SNT 61,0 mil mc.

„Pe parcursul sezonului rece noiembrie 2025- martie 2026, Sistemul Național de Transport a fost permanent în zona normală de funcționare, 88% din această perioadă Linepack-ul s-a aflat în zona optimă de funcționare și 12% în zona normală de funcționare a sistemului”, arată analiza Transgaz.

Gradul de umplere a depozitelor

Cu o zi înainte de finalul oficial al sezonului de extracție, la data de 30 martie 2026, stocul în depozitele de înmagazinare subterană a fost de 769,3 mil mc, respectiv un grad de umplere 24,3%, comparativ cu cel de anul trecut, la aceeași dată de 803,4 mil mc, când România mai avea stocuri de 25,3% din capacitatea de depozitare.

„La sfârșitul ciclului de extracție, la data de 31 martie 2026, se estimează un stoc de 757,9 mil mc (grad de umplere 23,9%), mai mic cu 43,7 mil mc față de cel înregistrat la 31 martie 2025”, au transmis oficialii Transgaz pentru Mediafax.

Conform celor mai recente date agregate de Gas Infrastructure Europe (GIE), din 31 martie, România, cu un nivel de umplere al depozitelor de 24,3%, era ușor sub media europeană, de 28,05%, sub țări ca Portugalia (87,52%), Spania (56,93%), Italia (43,74%) sau Austria (34,82%), dar peste Belgia (21,77%), Germania (22,18%), Franța (21,88) și mai ales Suedia (9,94%).