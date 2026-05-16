Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat: românii au retras interesul pentru finanțarea guvernului

Ministerul Finanțelor a înregistrat în mai 2026 cea mai slabă emisiune Fidelis de la lansarea programului, reușind să atragă aproximativ 714 milioane de lei. Este cel mai mic volum obținut într-o lună din august 2020 până în prezent, pe fondul unor dobânzi mai mici și al unui context economic și politic dificil.
Mediafax Foto / Alexandru Dobre
Mădălina Dinu
16 mai 2026, 13:03, Economic
Emisiunea s-a desfășurat între 8 și 15 mai și a fost intermediată de un consorțiu condus de BT Capital Partners, în calitate de lead manager, alături de Banca Transilvania, UniCredit Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Tradeville, Libra Internet Bank și Salt Bank, scrie ZF.

În total, investitorii au subscris 297,6 milioane de lei în cele patru tranșe în monedă națională și 80,5 milioane de euro în cele trei tranșe în valută, echivalentul cumulat de aproximativ 714 milioane de lei. Numărul ordinelor plasate a fost de 9.613, aproape la jumătate față de cele circa 22.000 înregistrate în emisiunea din aprilie.

Ministerul Finanțelor a redus în mai dobânzile cu câte 0,2 puncte procentuale pe toate tranșele. În lei, titlurile pe doi ani au oferit 6,4%, cele pe patru ani 7%, iar cele pe șase ani 7,5%. Tranșa dedicată donatorilor de sânge a coborât la 7,4%. În euro, dobânzile au scăzut la 4% pentru trei ani, 5% pentru cinci ani și 6,25% pentru zece ani.

Contextul rezultatului slab

Cea mai mare subscriere a fost pe tranșa în lei cu maturitate de doi ani, cu 149,4 milioane de lei. Pe locul al doilea s-a aflat tranșa în euro pe zece ani, cu 38,5 milioane de euro, în timp ce cea mai slabă a fost tranșa în lei pe patru ani, cu 32,4 milioane de lei și doar 499 de ordine.

Rezultatul slab vine în contextul în care dobânzile au fost reduse, iar mediul economic rămâne tensionat, cu instabilitate politică după căderea guvernului Bolojan, inflație ridicată și semne de încetinire economică. În acest context, interesul investitorilor a fost vizibil mai scăzut.

În paralel, presiunea asupra bugetelor populației a contribuit la diminuarea subscrierilor, în condițiile în care costul vieții rămâne ridicat și spațiul de economisire este mai redus.

Per ansamblu, emisiunea din mai 2026 stabilește un minim istoric clar pentru programul Fidelis. Niciuna dintre cele 36 de emisiuni derulate din 2020 până acum nu a coborât sub acest nivel. Recordul anterior negativ fusese în iulie 2021, cu puțin sub 905 milioane de lei.

