Prima pagină » Meteo » Vremea în România, prognoză de o lună. ANM anunță abateri de la normal în mai multe regiuni

Vremea în România, prognoză de o lună. ANM anunță abateri de la normal în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile se mențin în general în jurul valorilor normale, dar precipitațiile vor fi inegale de la o regiune la alta.
Vremea în România, prognoză de o lună. ANM anunță abateri de la normal în mai multe regiuni
Andreea Tobias
15 mai 2026, 07:48, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

ANM a publicat prognoza pentru următoarea lună.

18 – 25 mai: ploi excedentare în est, deficit în vest

Prima săptămână a intervalului analizat vine cu temperaturi în jurul mediilor specifice acestei perioade, pe întreg teritoriul României.

Precipitațiile vor fi însă distribuite neuniform. Jumătatea estică a țării va înregistra un regim pluviometric excedentar. În schimb, regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice vor avea cantități de precipitații sub normal. În restul țării, ploile se vor încadra în limitele obișnuite pentru această perioadă.

25 mai – 1 iunie: stabilitate termică, variații la precipitații

Săptămâna care acoperă finalul lunii mai și începutul lui iunie menține temperaturile medii aproape de valorile normale la nivel național.

Și în acest interval, precipitațiile rămân inegale pe regiuni. Regiunile sudice și sud-estice vor beneficia de cantități ușor excedentare. Regiunile vestice și nord-vestice vor rămâne în continuare sub media normală. În restul țării, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

1 – 8 iunie: echilibru general

Prima săptămână din iunie aduce condiții meteo mai uniforme pe întreg teritoriul României. Temperaturile medii se vor menține aproape de valorile normale în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi și el apropiat de cel normal în cea mai mare parte a țării. Este săptămâna cu cele mai echilibrate condiții din întregul interval analizat.

8 – 15 iunie: ușoară încălzire în vest și nord-vest

Ultima săptămână din prognoză aduce o ușoară abatere termică pozitivă în regiunile vestice și nord-vestice. Temperaturile medii vor depăși ușor valorile normale specifice acestei perioade. În restul țării, termometrele se vor menține în parametri obișnuiți.

La capitolul precipitații, regiunile vestice, nord-vestice și centrale vor înregistra cantități ușor deficitare. Celelalte zone ale țării vor avea ploi în jurul mediilor normale.

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului sugerează că șeful Vămilor a fost arestat de DNA pentru că făcea reforme. Procurorii l-au ridicat pentru mită
Gandul
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Ce averi au procurorii din Constanța reținuți de Parchetul General în dosarul de corupție: case, terenuri, BMW-uri și donații de zeci de mii de euro
Libertatea
Alimentul de 4 lei care repară celulele creierului. Este preferatul nutriționiștilor pentru un creier sănătos și agil
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia