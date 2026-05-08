ANM: cum va fi vremea în București vineri și sâmbătă. Când apar ploile și cât de mult se răcește

ANM a publicat prognoza specială pentru municipiul București pentru intervalul 8-10 mai: vremea va fi caldă vineri, cu instabilitate atmosferică spre seară, urmând o răcire moderată sâmbătă, fără ca orașul să se afle sub incidența vreunei atenționări meteorologice.

Potrivit prognozei meteorologice ANM, bucureștenii vor avea parte de două zile diferite în acest weekend.

Vineri, 8 mai: cald ziua, averse seara

În intervalul vineri dimineața – sâmbătă dimineața, vremea va fi caldă, cu cer variabil. Spre seară și în cursul nopții sunt așteptate înnorări, averse și posibil descărcări electrice, însoțite de intensificări temporare ale vântului. Temperatura maximă va fi de 25-27 de grade, iar minima nopții va coborî la 12-14 grade.

Sâmbătă, 9 mai: răcire și instabilitate

De sâmbătă dimineața, vremea se va răci simțitor. Cerul va fi temporar înnorat, cu averse și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei vor fi în jurul valorii de 22 de grade, iar minimele de 11-13 grade.

ANM precizează că, în întreg intervalul 8-10 mai, municipiul București nu se va afla sub incidența niciunui mesaj de informare sau atenționare meteorologică.