Prima pagină » Meteo » ANM: cum va fi vremea în București vineri și sâmbătă. Când apar ploile și cât de mult se răcește

ANM: cum va fi vremea în București vineri și sâmbătă. Când apar ploile și cât de mult se răcește

ANM publică prognoza meteo pentru București în intervalul 8-10 mai: maxime de 25-27 grade vineri, averse seara, apoi răcire până la 22 grade sâmbătă.
ANM: cum va fi vremea în București vineri și sâmbătă. Când apar ploile și cât de mult se răcește
vremea de toamna meteo ANM prognoza
Andreea Tobias
08 mai 2026, 10:22, Știrile zilei

ANM a publicat prognoza specială pentru municipiul București pentru intervalul 8-10 mai: vremea va fi caldă vineri, cu instabilitate atmosferică spre seară, urmând o răcire moderată sâmbătă, fără ca orașul să se afle sub incidența vreunei atenționări meteorologice.

Potrivit prognozei meteorologice ANM, bucureștenii vor avea parte de două zile diferite în acest weekend.

Vineri, 8 mai: cald ziua, averse seara

În intervalul vineri dimineața – sâmbătă dimineața, vremea va fi caldă, cu cer variabil. Spre seară și în cursul nopții sunt așteptate înnorări, averse și posibil descărcări electrice, însoțite de intensificări temporare ale vântului. Temperatura maximă va fi de 25-27 de grade, iar minima nopții va coborî la 12-14 grade.

Sâmbătă, 9 mai: răcire și instabilitate

De sâmbătă dimineața, vremea se va răci simțitor. Cerul va fi temporar înnorat, cu averse și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei vor fi în jurul valorii de 22 de grade, iar minimele de 11-13 grade.

ANM precizează că, în întreg intervalul 8-10 mai, municipiul București nu se va afla sub incidența niciunui mesaj de informare sau atenționare meteorologică.

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Moscova, atacată în plin armistițiu anunțat de Putin pentru „Ziua Victoriei”. Rusia anunță că a doborât 20 de drone înainte parada de 9 mai
Gandul
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Dilema viitorului guvern, „oricare ar fi el”. Economistul Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR, explică pericolele „mediului stagflaționist”
Libertatea
Leguma care îngrașă de 2 ori mai mult decât shaorma cu de toate. Se găsește în toate supermarketurile din România
CSID
Accident cu motocultor în 2026. Cine plătește daunele, șoferul vinovat sau proprietarul utilajului agricol?
Promotor